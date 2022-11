Eerste alumni gratis Amsterdamse programmeerschool aan het werk: ‘Dit niveau had ik anders nooit bereikt’

De gratis programmeerschool Codam stoomt studenten klaar voor een baan als programmeur. Beeld Nina Schollaardt

Mark Lokhorst (32), werkt nu bij MyTomorrows

“Voor Codam werkte ik via het UWV in het stadion van ADO Den Haag. Ik zat sinds mijn 19e in de Wajong, dus toen mijn UWV-begeleider op mijn 28ste met Codam kwam aanzetten dacht ik: niet geschoten is altijd mis.

De eerste vier weken van Codam waren erg zwaar. Het is nu veranderd, maar wij moesten twaalf uur per dag, 28 dagen non-stop opdrachten maken. Daarna werd ik geselecteerd en verhuisde ik naar Amsterdam. Met mijn Wajong-uitkering kon ik via Codam net een appartementje financieren.

De opleiding heb ik heel goed ervaren en soms ook zwaar. Ik ben heel dyslectisch, dus praktijkonderwijs werkte voor mij beter dan traditioneel onderwijs. Ook omdat de school 24 uur per dag open is: ik ben meer een nachtmens. Vanuit de school zelf kwam ook heel veel steun, wat mij hielp; ik ben makkelijk depressief. Er zijn hele fijne schoonmakers en beveiligers waar je ook gezellig mee kunt praten. Ik kon altijd goed mijn ei bij hen kwijt.

Ik heb vanuit Codam stage gelopen bij MyTomorrows en dat beviel zo goed dat ik in dienst ben gebleven als software developer. Ik doe het met veel liefde. Ik weet nu zeker dat ik financieel het einde van de maand haal en baseer mijn toekomst dan ook op geld verdienen na al die tijd Wajong. Het brengt mij perspectief.

Ik heb gigantisch veel te danken aan Codam. Zonder hen was ik nog depressiever en zat ik nog in de uitkering. Ze hebben mij zoveel sterker gemaakt.”

Liewe Gutter (28), werkt nu bij Rijkswaterstaat

“Ik heb de middelbare school nooit afgemaakt. Dat traditionele heeft nooit voor mij gewerkt. Ik heb drie middelbare scholen geprobeerd, maar kan erg slecht theoretisch leren. Op mijn 17de ben ik parttime gaan werken bij een televisiewinkel in Nijmegen. Ik ben toen veel te lang blijven hangen in de verkoopwereld. Dat was best leuk, maar ik ontwikkelde me niet. Ik wist ook niet hoe ik dat dan wel kon doen.

Ik las toevallig bij de NOS over Codam en was meteen enthousiast over de manier van leren. Zelf doen, proberen en uitzoeken. Ik vond de Piscine geweldig, vooral dat samenwerken. Andere mensen met dingen helpen vond ik super leuk, ondanks dat het een hele intense tijd is. Als je even uit de flow raakte ging je bij Codam een week gamen, pingpongen en socializen om op te laden. Je raakt daardoor niet uit het ritme van de school, maar blijft op een gezonde manier gemotiveerd.

Ik heb stage gelopen bij Rijkswaterstaat. Aan het einde van mijn stage werd mij een freelance plek aangeboden en ik vind het nog steeds heel leuk, uitdagend en gevarieerd. Heel leuk vind ik het werken met Kubernetes, software waar het grootste deel van het internet op draait.

Het had heel anders moeten lopen, had ik hier terecht willen komen zonder Codam. Binnen twee jaar zat ik op een niveau dat ik anders nooit had kunnen bereiken. Ik zag ‘geen diploma’ hebben als grote hinder voor mezelf. Inmiddels heb ik door Codam het zelfvertrouwen dat ik wat kan en waard ben. Ook zonder papiertje. Ik hoop dat de school meer geaccepteerd wordt; er zouden meer wegen moeten zijn om jezelf te ontwikkelen dan de traditionele leerroutes.”

Lotte Hageman (27), werkt nu bij 42 Wolfsburg

“Na mijn mbo-opleiding Mediavormgeving kwam ik niet echt aan een baan. Ik belandde in een restaurant en ging op zoek naar hoe ik websites kon gaan bouwen, toen ik online Codam tegenkwam.

Het voelde heel natuurlijk, dat spelenderwijs leren. Met minimale informatie moet je met anderen aan de slag en via het internet leren leren. Normaal heb je iemand voor de klas, maar hier moet je zelf actief op zoek naar wat je nodig hebt om iets te leren. Dat betekent dat je alles ook beter onthoudt.

Ik liep stage bij 42 Wolfsburg, de Duitse variant van Codam. Het systeem daar moest nog gebouwd worden dus daar ben ik mee gaan helpen. Na zo’n stage kun je al een hele goede baan vinden, maar ik wilde ook graag meer leren over AI, videogames en cybersecurity. Dus doe ik nu Codam Advanced, dat staat ongeveer gelijk aan een master.

Ik heb bij Codam ook leren falen, want je moet een opdracht blijven doen tot je hem haalt. Voor de opleiding was ik heel verlegen, vond het heel moeilijk om te presenteren. Na een jaar van de opleiding moest ik de school presenteren aan koningin Maxima, dat ging heel goed. Ik ben heel erg uit mijn schulp gekropen. Ik zit nu nog part-time bij 42 Wolfsburg en hoop dat daar ook bij anderen los te kunnen maken.”

