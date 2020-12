Eerst moest Huize Lydia verkleinen, nu kan je er zelfs trouwen

Huize Lydia Beeld Stadsarchief Amsterdam

“Voor mij als bestuurder was het ook spannend,” zegt stadsdeelbestuurder Flora Breemer van Zuid. Maar het gesprek dat ze in september met de buurtbewoners in de RAI voerde over Huize Lydia heeft zijn vruchten afgeworpen. Door de plannen van de bewoners blijft Huize Lydia zoals het is.

Het buurtcentrum aan het Roelof Hartplein was te duur, en moest daarom gehalveerd worden: van 900 naar 450 vierkante meter. Per 1 januari van dit jaar zou er een medehuurder gezocht worden om geld in het laatje te brengen. Maar de voorgenomen verkleining werd uitgesteld na onrust in de buurt.

Activiteiten voor kinderen

De bewoners mochten zelf plannen bedenken van Breemer, op drie voorwaarden: het buurthuis moet maatschappelijk blijven, er komt geen extra geld bij en het buurthuis is toegankelijk voor iedereen. “En toen iedereen in de buurt zo geschrokken was dat Huize Lydia bijna dicht ging, vonden we weer mensen die hun schouders eronder wilden zetten,” zegt Joris Marsman, voorzitter van de vereniging Vrienden van Lydia.

Wat vroeger door beheerder Combiwel werd uitgevoerd, gaan de bewoners nu zelf doen: de administratie, het kleine onderhoud, het dagelijkse runnen van het buurthuis. “Ook liet de programmering voorheen soms te wensen over," zegt Marsman. Dus is het buurthuis nu ook in de weekends open en worden er meer activiteiten voor kinderen georganiseerd. “Je kunt er zelfs gaan trouwen, al moeten we het buurthuis dan wel even oppimpen.”

Onbedoeld

Wat Breemer het meest charmeerde is dat de buurtbewoners zelf met de ideeën kwamen. “We kennen het wel dat mensen boos zijn op de gemeente, maar deze mensen wilden ook zelf het initiatief nemen. En we hebben als gemeente de mond vol van participatie, maar zie hier: dit is onbedoeld een participatietraject geworden.”