‘Eerst messen, nu vuurwapens?’ OM maakt zich zorgen om slepende drillrapvete

Alexio F. (tweede rechts) en Yamanney A. (links) worden verdacht van het doodsteken van drillrapper Jay-Ronne Grootfaam, waarna meerdere wraakacties volgden. Beeld Aloys Oosterwijk/ANP

In de Albert Heijn aan de Helmholtzstraat in Oost komen twee werelden samen. Het winkelend publiek komt overwegend uit de Watergraafsmeer, een deel van vakkenvullers komt uit Amsterdam Zuidoost. Op 22 december is de dan 20-jarige Jay Grootfaam aan het werk. De jongen draagt een groot verdriet met zich mee. In september 2019 werd zijn oudere broer Jay-Ronne doodgestoken bij een gevecht tussen drillrappers. Jay-Ronne, als rapper ook wel bekend als RS, hoorde bij rapgroep FOG uit Venserpolder. Na zijn dood zwoeren zijn vrienden wraak op de daders en de groep waar die toe behoren: KSB, wat staat voor Kikkenstein Bende.

Jay Grootfaam werkt pas een week in de Albert Heijn maar heeft, naar eigen zeggen, aan de bedrijfsleider laten weten liever niet te werken met zijn collega Denzel. Want ook Denzel komt uit Amsterdam Zuidoost. En ook Denzel maakt, onder de naam Denna, drillrap. Hij hoort bij Z24. Dat is een groep die gelieerd is aan KSB. Denna heeft iets gedaan waarmee je in de drillrapscene punten scoort: hij heeft nummers opgenomen waarin hij zich laatdunkend heeft uitgelaten over de overleden broer van Jay.

Moordaanslag

Ondanks de animositeit zijn de twee vandaag samen ingeroosterd. Het winkelend publiek merkt er aanvankelijk niks van. Op camerabeelden die later vertoond zullen worden in de rechtszaal is te zien hoe de twee jongens stoïcijns langs elkaar lopen met karren vol levensmiddelen. Ook is te zien dat Jay tijdens zijn dienst regelmatig stiekem op zijn telefoon zit.

Omstreeks drie uur komen twee vrienden van Jay de Albert Heijn ingelopen: de 19-jarige Tyrese A. en M.S., die nog minderjarig is. Allebei pakken ze een winkelwagentje. Wanneer M.S. Denzel ziet staan bij de vriesvakken, rent hij op hem af en begint als een bezetene op hem in te steken. Denzel wordt elf keer geraakt. Als hij hevig bloedend in elkaar zakt temidden van het winkelend publiek, is M.S. de winkel al uitgerend. Tyrese loopt rustiger naar buiten.

Denzel overleeft de moordaanslag ternauwernood. Hij loopt een klaplong op en zenuwen in zijn gezicht en zijn armen raken zwaar beschadigd. Nog altijd is hij gedeeltelijk verlamd in zijn gezicht.

Wraak voor RS

Niet lang na de aanslag krijgt Tyrese A. telefoon uit de gevangenis. Het is Jereldo D., ook wel bekend als Lowkey. Hij geldt als een van de voormannen van FOG. “Die man is sowieso blauw”, vertelt Tyrese. “Den is gecheft (neergestoken). Die man is kierie (dood).” Die mededeling zorgt voor grote vreugde aan de andere kant van de lijn. “De F. heeft gescoord!” roept Jereldo D. “Zweer op RS!(de bijnaam van Jay-Ronne Grootfaam)”

De dag na de steekpartij bij de Albert Heijn luistert de politie de telefoon van Jay Grootfaam af. “Het is eigenlijk door mij gelukt,” zou hij volgens de recherche hebben gezegd.

Het onderbouwt de visie die het Openbaar Ministerie woensdag uiteenzet in de rechtbank: het neersteken van Denzel was een wraakactie in een slepende drillrapvete. De minderjarige M.S., die inmiddels tot 14 maanden en jeugd-TBS is veroordeeld, heeft daarnaast verklaard dat hij op de bewuste dag naar de Albert Heijn ging om de dood van Grootfaam te wreken.

Vuurwapens

Zowel Tyrese A. als Jay Grootfaam ontkent betrokkenheid bij de steekpartij. Laatstgenoemde is, vermoedelijk uit wraak voor de gebeurtenissen in de Albert Heijn, zelf ook neergestoken. Ook hij liep een klaplong op. In die zaak zitten inmiddels vier minderjarige verdachten vast, die allemaal gelieerd zijn aan KSB.

In de rechtszaal gaat het dan ook meermaals over de aanhoudende spiraal van geweld in de drillrapscene. Bij officier van justitie Hetty Hoekstra leven bijvoorbeeld grote zorgen over het feit dat bij beide verdachten omgebouwde revolvers zijn gevonden. “Eerst messen, nu vuurwapens?”, vraagt ze aan de twee verdachten als die aangeven de wapens ‘voor hun veiligheid’ te hebben gehad.

Verdere escalatie van het conflict is allerminst ondenkbaar. “Als er eenmaal bloed gevloeid heeft, blijft het vloeien,” heeft de minderjarige M.S. gezegd. Daarnaast doet in Amsterdam Zuidoost het verhaal de ronde dat de schietpartij die op maandag 9 augustus plaatsvond aan de Karspeldreef mogelijk ook is terug te voeren op de aanhoudende rivaliteit tussen de twee groepen. Bij die schietpartij werd wild in het rond geschoten.

Mediation

Inmiddels is er vanuit het Openbaar Ministerie een mediationtraject gestart om de strijdende partijen nader tot elkaar te laten komen. Of dat succesvol is, zal moeten blijken.

“Ik wil ook dat het stopt,” vertelde verdachte Tyrese A. woensdag in de rechtbank. “Maar ik weet het niet van de rivaliserende partij.” Dat mag allemaal zo zijn, zowel Tyrese A. als Jay Grootfaam is uiterst summier in het afleggen van verklaringen. Beide mannen hebben geweigerd zich psychisch te laten onderzoeken. Volgens advocaat Richard Korver heeft dat, in het geval van zijn cliënt, te maken met wantrouwen richting de instanties. Het mediationtraject zou ervoor gezorgd hebben dat zijn cliënt Jay Grootfaam inmiddels meer openstaat voor psychologisch onderzoek.

Daarop besloot de rechtbank dat de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak pas verder kan gaan na het psychologisch onderzoek.