Eerst kans op sneeuw, later deze week wordt het warmer

De eerste paar dagen van deze week worden koud en droog en dat gaat doorgaans niet zonder slag of stoot, waarschuwt Weerplaza.



Maandagavond trekt een zogeheten storing van noord naar zuid over Nederland, waardoor het op veel plaatsen licht kan gaan vriezen.



In de loop van de nacht komt daar neerslag bij en is er kans op ijzel en sneeuw. Door de gladheid die daarbij ontstaat is het goed mogelijk dat de ochtendspits drukker wordt dan normaal. Met de fiets of scooter is het bovendien oppassen geblazen in de binnenstad.



Later deze week stijgen de temperaturen, maar daarmee ook de wisselvalligheid; het wordt dan overwegend bewolkt en regenachtig.