Eerst een vlucht naar voren, nu failliet: het einde van het ‘echte Amsterdamse’ kledingmerk Scotch & Soda

Het is in 2017 de zoveelste tegenslag in Nederland voor het Amerikaanse investeringsbedrijf Sun Capital: Scotch & Soda lijdt een verlies van 74 miljoen euro.

Sun Capital heeft het kledingmerk zes jaar eerder verworven. De dieprode cijfers van Scotch & Soda volgen relatief kort op een andere mislukking: twee jaar eerder, in 2015, is het warenhuis V&D onder de leiding van Sun Capital failliet gegaan.

Scotch & Soda noemt als een van de oorzaken voor het faillissement dat webshops veel terrein winnen op onafhankelijke winkeliers, waar het merk zelf juist veel aan verkoopt. De eigen webshop en de tientallen winkels in Nederland en vooral Amsterdam draaien wel goed.

Amsterdam bakermat

Amsterdam is de bakermat van Scotch & Soda dat in 1985 door de 24-jarige Laurens Hompes wordt opgericht. Eerst alleen nog als merk voor mannen, later volgen ook collecties voor vrouwen en kinderen. Het merk groeit gestaag en krijgt grote naamsbekendheid in Nederland, België en Duitsland.

Na een tijdje komt de klad erin. In 2000 nemen drie ondernemers (Patrick Munsters, Joep Krouwels en Eric Bijlsma) samen een belang van 80 procent in Scotch & Soda.

De drie weten met Hompes van Scotch & Soda weer een toonaangevend, internationaal merk te maken. Volgens Quote groeit het aantal verkooppunten in elf jaar naar 7000 en er worden dertig eigen winkels geopend in Nederland, België en Duitsland. In 2010, het jaar voordat Sun Capital het bedrijf voor 350 miljoen euro koopt en van de vier eigenaren multimiljonairs maakt, draait Scotch & Soda een omzet van 123 miljoen euro, met bijna 20 miljoen euro winst.

Bepalend in straatbeeld

In Amsterdam is Scotch & Soda lang bepalend in het straatbeeld. “Het is een merk waar je veel mensen in zag lopen,” zegt Bregje Lampe, hoofd Fashion & Branding bij modeopleiding Amfi en modejournalist. “Het is een typisch Amsterdams merk, een beetje een mengelmoes van alles, zoals Amsterdam ook is.” Op die manier is het volgens haar ook een tijd in de markt gezet. Ze vergelijkt de kleding van het merk met de stijl van ontwerpster Isabel Marant, maar dan een stuk goedkoper.

Voor veel modestudenten gold de ontwerpstudio op de Keizersgracht tot enkele jaren geleden als modewalhalla in Amsterdam. Veel studenten wilden er stage lopen en hoopten er hun carrière in de modewereld te starten. De studio is ingericht met marmeren wanden en vloeren en zwaar ijzeren gietwerk en is een voorbeeld voor de vele winkels, waaronder de vijf in Amsterdam. Drie in de Negen Straatjes, een op de Heiligeweg en een in De Pijp. Inmiddels is het merk vooral voor jongeren door veel andere nieuwe merken en de tijd ingehaald.

In 2019, ruim een jaar na het megaverlies, neemt ceo Dirk-Jan Stoppelenburg, die eerder voor het Zweedse kledingmerk Gant werkte, afscheid. Hij heeft dan vier jaar voor Scotch & Soda gewerkt en het bedrijf heeft dan net weer een bescheiden winst van net geen miljoen euro gemaakt. Hij noemt het eerdere verlies in een afscheidsinterview in het AD ‘een eenmalige financiële tegenvaller’ en zegt dat het merk ondertussen ‘eigen winkels’ blijft openen. “Sun Capital, sinds 2011 onze eigenaar, heeft niet voor niets 100 miljoen in Scotch & Soda geïnvesteerd. Dat doe je alleen als je alle vertrouwen hebt in een merk.”

Andere weg

Onder de nieuwe ceo Frederick Lukoff slaat het merk binnen afzienbare tijd een andere weg in. In het FD zegt hij ondanks het verlies niet te willen besparen en juist te willen groeien. “Ze wilden meer, meer en meer,” zegt Lampe daarover. “Zo’n maatschappij als Sun Capital kiest altijd de vlucht naar voren, want er moet geld binnenkomen.”

Er worden winkels geopend in New York, Londen en Parijs en het aantal groeit naar 246. In totaal is het merk in meer dan 70 landen verkrijgbaar. Maar juist die geforceerde groei in het buitenland lijkt het bedrijf nu fataal te zijn geworden. De vele winkels die vlak voor of tijdens corona zijn geopend, hebben grote verliezen geleden omdat ze vanwege de coronamaatregelen vaker dicht dan open waren.

Maandag werd het faillissement aangevraagd voor het Nederlandse deel van het bedrijf vanwege ‘ernstige cashflowproblemen’. Gehoopt werd dat de ruim 200 vestigingen in het buitenland, die buiten het faillissement vallen, geen hinder zouden ondervinden. Maar de toekomst voor die winkels is ook onzeker, ze kunnen namelijk niet zonder de Nederlandse tak die de kleding ontwerpt en die het vorig jaar in Hoofddorp geopende distributiecentrum herbergt.

Curator Jasper Berkenbosch zoekt een overnamepartner voor alle onderdelen van het ‘echte Amsterdamse merk’. In totaal werken er in Nederland 800 mensen bij het bedrijf. Wereldwijd zijn dat er zo’n 2000.

Volgens Lampe is het verlies aan werkgelegenheid een gevoelige klap. “Aan de andere kant betekent het faillissement van de een mogelijk meer ruimte voor een ander. Er zijn volop Amsterdamse modebedrijven die beter aansluiten op de ontwikkelingen in de markt. Het merk overtuigde niet op het vlak van inclusiviteit, duurzaamheid en een verantwoordelijke inrichting van de keten. Dat zijn belangrijke thema’s, met name voor de jongere doelgroep.”

