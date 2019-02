Eerbetoon in vergaderzalen voor de Februaristakers

We vernoemen naar hen die het recht opeisten om in vrijheid te kunnen leven Rutger Groot Wassink

Naar Nak en Kraan waren al straten vernoemd in Nieuw-West, naar Van Nimwegen een brug in Centrum. Volgens Groot Wassink is dat niet genoeg. "We vernoemen naar hen die het recht opeisten om in vrijheid te kunnen leven, niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor anderen. Deze zalen staan voor alle februaristakers. Voor al die mensen die zeiden: tot hier en niet verder."



Holocaust

Op 25 en 26 februari 1941 legden duizenden ambtenaren, fabrieksarbeiders, dokwerkers en trambestuurders het werk neer uit protest tegen wat later de Holocaust zou worden genoemd. De actie vond navolging in onder meer Hilversum, Haarlem, Weesp en Utrecht. Het was een van de weinige publieke en massale daden van verzet tegen de Jodenvervolging.



Een van de zalen in het stadhuis was tot 2017 vernoemd naar topambtenaar Piet Mijksenaar, die verdacht wordt van Duitse sympathieën. Dit was niet bekend toen de vergaderzaal in 1988 naar hem werd vernoemd. Deze vernoeming is inmiddels ongedaan gemaakt.