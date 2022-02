EenVandaag mag geluidsopnames Derk Wiersum maandagavond niet uitzenden van rechter

Belangstellenden leggen bloemen bij het kantoor van de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum. Beeld ANP

In de geluidsopnames zou Wiersum 4 maanden voor zijn dood zeer kritisch zijn geweest over fouten die de staat had gemaakt. EenVandaag had de opnames voor een belangrijk deel willen uitzenden, maar de rechtbank zette de uitzonderlijke stap dat in een geheim gehouden kort geding te verbieden. De uitzending zou de veiligheid van derden in gevaar kunnen brengen.

Eerder liet Wiersum zich op openbare zittingen al zeer kritisch uit over de manier waarop de staat met de veiligheid van de familie van Nabil B. was omgesprongen.

Wiersum werd op 18 september 2019 bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Hij was destijds een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het geruchtmakende proces Marengo rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. In maart 2018 werd B.’s broer doodgeschoten.

De rechtbank komt later nog met een motivering van de uitspraak, maar dat zal niet meer maandag zijn. De uitzending van EenVandaag is om 18.15 uur.

Luister naar de Taghi Podcast: