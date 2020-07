Eenrichtingsverkeer op de Wallen: ‘U mag de steeg hier niet in. Regel van de gemeente’

De Oudezijds Achterburgwal op de Wallen. Beeld ANP

Wie toch een steeg via de ‘verkeerde’ kant probeert in te lopen, treft daar de gespreide armen van een medewerker van Traffic Support. “U mag hier niet in. Dat is een regel van de gemeente. Die kant op graag,” zegt de medewerker bij de Oudekennissteeg. Hij verzoekt de bezoekers zich dringend te houden aan het eenrichtingsverkeer.

De meeste Wallengangers laten zich meevoeren met de meute langs de ramen en sekstheaters. De enkeling die zich alsnog agressief een weg baant de steeg in, laten de Traffic Supporters maar voorbijgaan. “Instructie van de politie,” zegt een van de medewerkers. Lang wil hij dit werk niet meer doen. “Dit is mijn laatste dag. Ik loop hier ook grote kans corona op te lopen,” zegt hij.

Walt Disney

Voor sekstheater Moulin Rouge staat een portier naar de onophoudelijke stroom te kijken. “Dit is gewoon Walt Disney. Het is kijken, kijken, kijken. Maar naar binnen komen ze niet,” zegt hij.

Cor Bak van Moulin Rouge zegt veertig procent minder klanten binnen te krijgen. “Vroeger kwamen de bezoekers vanaf de brug deze kant oplopen. Maar nu mogen ze vanuit de steeg niet meer onze kant op. Ze zitten straks allemaal bij Otten,” zegt Bak, doelend op de eigenaar van Casa Rosso. Bak baalt goed van de maatregel. “Niemand heeft hier baat bij. Zo helpen ze de Wallen vanzelf wel om zeep. Dan hoeft de gemeente tenminste niets meer te doen.”

Hij heeft stadsdeelvoorzitter Mascha ten Bruggencate vanavond een mail gestuurd en zijn ongenoegen uitgesproken over de maatregelen. “Ik heb alle begrip voor de veiligheid van mensen. Maar dit gaat alle perken te buiten.”

Minder klanten

Jan Otten van Casa Rosso zit vanuit zijn raam op de eerste etage naar de stoet voorbijgangers te kijken. Dat de bezoekers bij hem komen, is niet waar, zegt hij. “Ook wij hebben last van het eenrichtingsverkeer. Ook bij ons komen er minder mensen.”

Bij café Old Sailor is het hetzelfde laken een pak. “We hebben zo’n veertig procent minder gasten binnen,” zegt een van de barkeepers.

Een sekswerker even verderop zegt ook minder goede zaken te doen. “We hebben al last van de coronacrisis maar met deze maatregelen komen er ook minder klanten binnen,’ zegt de vrouw.

Gordijntje dicht

Tegen elf uur wordt het zo druk in het gebied, dat wordt besloten om korte tijd een aantal straten af te sluiten. In een tweet roept de gemeente mensen op niet meer naar de Wallen te komen. In een van de drukke stegen blijven twee mannen voor het raam van een sekswerker staan, met de rug naar haar toegekeerd. De vrouw tikt hard op het raam en vraagt de mannen weg te gaan. Maar de mannen blijken weinig trek te hebben om door te lopen. Als ze de steeg eenmaal uit zijn, moeten ze eerst weer een rondje afleggen om terug te kunnen komen. “En dan lopen ze de kans dat het gordijntje straks dicht is omdat er intussen een andere klant naar binnen is gegaan,” grapt een van de mannen van Casa Rosso.