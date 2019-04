Eenderde van budget Haga lyceum naar directeur en familie

Terugbetalen

Söner Atasoy zegt dat er weinig aan de hand is. Het geld dat hij in 2018 heeft ontvangen met zijn broer en de secretaresse, zou zijn bedoeld voor de periode dat zij bezig waren de school te starten. Ander personeel kwam volgens hem pas later op de school. "Wij waren de kwartiermakers. Je kunt dus beter zeggen dat er máár eenderde van het budget is uitgekeerd aan ons. Dit jaar is de vergoeding voor de directie al teruggebracht naar vijf procent van het salarisbudget."



Atasoy erkent dat zijn beloning in 2018 uitgekomen is boven 118.000 euro die hij als onderwijsbestuurder mag verdienen volgens de Wet Normering Topinkomens. Dat zou te wijten zijn aan misverstanden over de berekening van zijn salaris. Volgens hem is al enige tijd geleden besloten het teveel ontvangen bedrag vanaf 2019 terug te betalen.