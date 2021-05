Een woning vinden via Funda? Je komt er steeds vaker niet meer tussen

Beeld Van Santen & Bolleurs

‘Helaas is het niet meer mogelijk om een bezichtiging te plannen. Alle bezichtigingsdagen zitten vol’, staat in de mail over een bezichtiging van een huis dat nog geen twee dagen op woningwebsite Funda staat. Een bezichtiging bij een ander huis in Amsterdam met eveneens een vraagprijs onder de zes ton is ook niet mogelijk. Hoewel het nog geen etmaal op Funda staat, zijn ‘all moments to view fully planned’, laat de makelaar weten, want er is veel belangstelling voor het appartement. Een andere woning die nog geen zes dagen online staat ‘is helaas verkocht onder voorbehoud’, moet de makelaar mededelen. Mocht die verkoop onverhoopt niet doorgaan, dan neemt de bemiddelaar contact op.

Van de 21 bezichtigingsaanvragen voor een koophuis in Amsterdam onder de zes ton mailen elf makelaars nog dezelfde dag terug dat bezichtigen niet meer mogelijk is. Sommige wensen de potentiële koper nog ‘succes met de verdere zoektocht naar een huis’, andere makelaars reageren helemaal niet. En niet meteen contact opnemen om een bezichtiging te plannen bekent niet zelden: kans verkeken.

Markt is krap

Alleen voor de woning in de Albert Cuypstraat, vraagprijs 345.000 euro voor 41 vierkante meter, is nog een bezichtigingsplek te bemachtigen. Een wonder, want wie een huis wil kopen via Funda is vrijwel altijd te laat.

Ook de ceo van het huizenplatform, Quintin Schevernels, ziet dat de op Funda vermelde bezichtigingen snel worden volgeboekt. Waar vorig jaar een huis gemiddeld nog 31 dagen te koop stond voordat het een nieuwe eigenaar kreeg, is dat in april gedaald tot minder dan twintig dagen. Schevernels: “De markt is erg krap, dan is het logisch dat makelaars elkaar direct onderling informeren zodra er een nieuwe woning in de verkoop komt.”

Het huizenplatform is veranderd in een website waar je inspiratie kunt opdoen, waar de geschiedenis van huizen te zien valt en waar mensen de laatste trends of tragedies kunnen zien (kader). Maar wie een huis wil kópen, moet elders zijn.

Dat constateert de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) ook, die een meerderheidsbelang bezit in het bedrijf achter Funda. “Je komt er niet makkelijk tussen zonder makelaar,” zegt woordvoerder Marc van der Lee. “De markt is krap, vooral in het middensegment, van vier tot zes ton.”

Op het moment dat een verkoper een huis aanbiedt en zijn makelaar inschakelt, moet die soms uit wel honderd belangstellenden selecteren voor een woning, zegt Van der Lee. En makelaars polsen dan eerst in hun eigen kringen, zegt hij. “Dan zie je dus dat degene die zelf iets probeert te kopen, zonder tussenpersoon, secundair is en pas later in het proces wordt meegenomen, als dat al gebeurt. Dat is de realiteit.”

Meteen bellen

Ook de 30-jarige Anna lukt het niet om een huis te kopen in Amsterdam. Samen met haar vriend wil ze maximaal 570.000 euro uitgeven voor een huis, het liefst in Oost. “Ik heb een aankoopmakelaar in de hand genomen. Hij adviseerde elke ochtend op Funda te kijken en zodra een huis beschikbaar was, te bellen. De truc is om in de ochtend te bellen voor huizen die dezelfde dag zijn geplaatst, maar zelfs dan lukt het niet altijd. In de afgelopen drie maanden hebben we twee keer een bod kunnen uitbrengen op een huis en ondanks dat we de ene keer met 80.000 euro en de andere keer met een ton hebben overboden, hebben we nog steeds niks. Het is belachelijk dat het niet lukt. En dan hebben wij nog een bevoorrechte positie, met twee vaste banen. Stel dat kopen echt niet lukt, dan vinden we wel een ander huurhuis. Maar wat moeten mensen die niet een vergelijkbaar inkomen als wij hebben?

Ze wil niet met haar achternaam in de krant, omdat ze bang is dat makelaars haar dan herkennen. “Het is toch een onrustig wereldje. Ik hoor dat makelaars elkaar kennen en met elkaar in appgroepen zitten. Is dat hele bieden en bezichtigen een façade en moet je de juiste mensen kennen? Ik weet het nog niet. Mijn vriend en ik denken erover briefjes op te hangen in de galerij met een oproepje. We moeten toch iets anders doen om aan een huis te komen, denk ik.”

Grootste huizenzoeksite

De realiteit is ook dat Funda, een bedrijf dat goed is voor een omzet van 36 miljoen euro, de afgelopen jaren is uitgegroeid tot de grootste huizenzoeksite van Nederland. Het in 2001 opgerichte platform verzamelde als een van de eerste kosteloos alle informatie waar gluurders, potentiële kopers en huurders naar smachten op één plek. Belangstellenden hoeven daardoor niet meer (online) langs verschillende makelaars voor het actuele huizenaanbod.

Maar wie zijn huis wil verkopen via Funda mag er niet zomaar op. De huizensite staat louter makelaars toe om woningen via de website aan te bieden, wat sommigen tegen de borst stuit.

Gmak, een site die huizenverkopers helpt met het opstellen van advertenties zonder tussenkomt van een makelaar, heeft vorige maand bij toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) een klacht ingediend tegen de makelaarssite. Gmak helpt huizenbezitters een vraagprijs voor hun woning te bepalen en stelt de bijbehorende advertenties op. De huizen worden op de website van Gmak zelf aangeboden, maar zijn op Funda niet welkom. Funda eist van tussenpartijen die een advertentie plaatsen onder andere dat ze zelf fysiek het huis hebben bekeken en beoordeeld. Volgens Gmak gedraagt Funda zich als een monopolist, door de advertenties van concurrenten van traditionele makelaars niet toe te laten.

Funda-ceo Schevernels benadrukt dat huiseigenaren nog steeds hun huis zelf kunnen verkopen, maar inderdaad niet via Funda. “Bij ons moet het echt via de makelaar, omdat wij op die manier de kwaliteit en betrouwbaarheid waarborgen.” Hij ziet een parallel met Marktplaats, waar gebruikers soms iets kopen dat in werkelijkheid anders is dan de foto’s en advertentietekst voorspiegelen. “Dat is bij ons niet zo, doordat alles, van de foto’s tot de ingemeten vierkante meters, door professionals wordt gedaan.”

Bescherming tegen nieuwkomers

Volgens Chris van der Voorn, die Gmak twee jaar geleden oprichtte, beschermt Funda door zijn constructie traditionele makelaars tegen concurrentie van nieuwkomers. Wie kans wil maken op een huis, is verplicht een makelaar in de arm nemen, met alle kosten van dien. Van der Voorn wil dat Funda voor alle partijen opengesteld wordt, dus ook voor particulieren, Gmak en soortgelijke diensten.

Lang niet iedereen gaat wachten tot er iets verandert in de huidige situatie. Sander van den Burg (52) en zijn vriendin zien enorm op tegen de gekte van de woningmarkt en besluiten het anders aan te pakken. Hun huis in het Oostelijk Havengebied komt voor hun gezin met twee kinderen net een kamer tekort. “Maar ik wil geen deel uitmaken van dat het systeem waarin die geldwolven van makelaars alleen maar willen dat mensen elkaar overbieden en dealtjes met elkaar sluiten,” zegt Van den Burg, die op een andere manier aan een nieuw huis wil komen. “Ik voel een enorme weerstand om mee te doen aan de huizenjacht via Funda en makelaars. Ik ken mensen die een ton boven de vraagprijs moeten bieden om een kans te maken. Ik vind dat buiten proporties.”

Van den Burg schreef een brief waarin hij zijn situatie uitlegt en printte die tweehonderd keer. “Dat briefje heb ik bij mensen door de bus gedaan. Ik wil een ‘koopwoningruil’ doen. Misschien zijn er mensen die een mooie woning willen, maar wel kleiner willen wonen omdat hun kinderen bijvoorbeeld het huis uit zijn. Wij betalen het waardeverschil voor een groter huis en zo hoeft geen van ons beiden de oververhitte bizarre woningmarkt op.”

Inmiddels heeft hij een bezichtiging achter de rug. “Dat is best positief. Ik ga nog meer briefjes door de bussen doen. Want ik wil eerst deze manier proberen.”