Een woning sluiten, zoals bij Bigidagoes moeder, doet de gemeente niet zomaar

Het gebeurt zelden dat de burgemeester een beschoten woning sluit. De impact voor de bewoners is groot. Toch sloot burgemeester Femke Halsema afgelopen weekend de woning van de moeder van rapper Bigidagoe . ‘Er was enorme angst bij de bewoners.’

‘Politie gooien mijn woning dicht. Waar moet mijn moeder dan zijn? Waar moet ik dan zijn?’

In een filmpje op zijn instagramaccount reageerde Danzel ‘Bigidagoe’ S. maandag met overslaande stem op het feit dat burgemeester Halsema de woning van zijn moeder sloot. Dit besluit volgde op twee incidenten waarbij eerst de rapper zelf werd neergeschoten en een dag later de woning van diens moeder in Holendrecht onder vuur werd genomen. De rapper kon weinig begrip opbrengen voor de maatregel. “Probeer je me te helpen, of probeer je me te breken?”

Om die vraag maar meteen te beantwoorden: geen van beide. Doel van een woningsluiting is volgens de gemeentelijke website ‘een einde te maken aan de verstoring van de openbare orde en de openbare orde te herstellen’. Een woning kan drie maanden worden gesloten. Vorig jaar gebeurde dat bij 47 woningen.

Nagenoeg al die sluitingen hadden te maken met drugscriminaliteit: huizen werden gebruikt als wietkwekerij, opslagplek voor drugs of als dealplek. Dat een bewoonde woning wordt gesloten na een beschieting noemt een woordvoerder van de burgemeester ‘zeer uitzonderlijk’. “Het is een hele zware maatregel. Een die heel diep ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer van de bewoners.”

Onrust

Desondanks is de sluiting van de woning van de moeder van Danzel S. de tweede bewoonde woning die in korte tijd op last van Halsema is gesloten. Op 31 juli sloot burgemeester Halsema een woning aan de Den Helderstraat in Amsterdam Noord. Dit nadat deze vier keer beschoten was binnen een half jaar. “We hebben daar eerst een aantal maatregelen genomen. Die bleken niet te werken. Toen de woning opnieuw beschoten werd, hebben we hem gesloten,” aldus de woordvoerder.

Vorige week werd er ook een woning aan de Vechtstraat in Amsterdam Zuid beschoten. Deze is niet gesloten. Dat roept de vraag op waarom de ene woning niet wordt gesloten, een andere na 1 keer wel dicht gaat en wéér een ander pas na 4 beschietingen wordt afgesloten. Het antwoord ligt in de ontstane maatschappelijke onrust.

“De beschieting van de woning in Holendrecht hing samen met een eerdere beschieting waarbij één van de bewoners gewond is geraakt,” aldus de woordvoerder van Halsema. “Bij een bewonersbijeenkomst in de wijk bleek dat er enorme angst leefde onder de bewoners. Dat heeft ervoor gezorgd dat de burgemeester die woning heeft gesloten om de rust en het vertrouwen in de buurt terug te brengen.”

‘Niet haar schuld’

De komende drie maanden blijft de woning van de moeder van Danzel S. in elk geval gesloten. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. “Er zullen in elk geval gesprekken plaatsvinden tussen de dienst openbare orde en veiligheid en de bewoonster”.

De moeder van Danzel S. heeft inmiddels zelf voor tijdelijk onderdak gezorgd. Ze zou naar de bestuursrechter kunnen stappen om de beslissing van de burgemeester aan te vechten. Dat doet ze niet. “Dat is een ingewikkelde procedure waarbij de kans van slagen klein is,” zo laat Heleen Feenstra, de advocaat van Danzel S weten. “Het is natuurlijk niet haar schuld dat haar woning beschoten is. Ze wil ook snel met de gemeente om tafel om tot een oplossing te komen. Het is ook nog maar de vraag of ze zelf überhaupt terug wil, na alles wat er gebeurd is.”