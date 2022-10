Een WK-boycot in Amsterdam? De gemeente laat zich er niet over uit

Oranjefans op een overvol Museumplein kijken naar de WK-wedstrijd tussen Nederland en Mexico. Beeld ANP / Piet van der Meer

De temperaturen zullen wat lager liggen in november, maar het is nog warm genoeg om buiten samen het Nederlandse elftal aan te moedigen tijdens het WK voetbal in Qatar. Het WK waar zoveel om te doen is: moderne slavernij, mensenrechtenschendingen, sportswashing, corruptie, duizenden doden.

In Franse steden als Parijs, Marseille, Bordeaux, Straatsburg en Nancy werd daarom vorige week een signaal afgegeven door in de openbare ruimte geen wedstrijden uit te zenden. De gemeente Marseille noemde het een ‘menselijke en ecologische ramp’ die niet overeenkomt met de ‘waarden’ die zij via sport en specifiek voetbal willen uitdragen.

Het roept de vraag op of Amsterdam ook het WK in de openbare ruimte wil boycotten, maar een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema wil nog niet zover gaan. De gemeente heeft geen plannen voor publieke vertoningen, maar kan nog niet duidelijk maken of deze geweigerd worden als hiervoor aanvragen komen.

In 2010 zagen ruim 200.000 fans op het Museumplein de finale tussen Nederland en Spanje, in 2014 werd Oranje in de poulewedstrijden en de achtste finale ook op het Museumplein uitgezonden en in 2017 was hier ook de Europa Leaguefinale van Ajax tegen Manchester United te bewonderen.

Informatiescherm als alternatief

Traditiegetrouw mogen ook horecaondernemers op terrassen tv-schermen plaatsen. Wel moeten zij hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen, al koos Halsema bij het EK in 2021 ervoor om soepel met deze regels om te gaan. Of de gemeente dat deze keer toestaat, blijft onduidelijk. “Vooralsnog zijn er ook nog geen aanvragen van horecaondernemers gedaan voor schermen op terrassen,” zegt de woordvoerder.

In de gemeenteraad komt D66 donderdag met alternatieve voorstellen. Zij willen schermen toestaan, mits hierbij staat dat het WK tot stand is gekomen door slavenarbeid. Voor aanvang van wedstrijden, tijdens de rust en na wedstrijden moeten kijkers een informatiescherm zien dat wijst op de mensenrechten die zijn geschonden.

Het is nog onduidelijk of dit (juridisch) haalbaar is. Mocht Halsema donderdag ervoor kiezen om in de openbare ruimte geen ruimte te geven aan het WK, is Amsterdam de eerste Nederlandse gemeente die dit doet. Het is ook nog altijd onduidelijk of Nederland een overheidsdelegatie naar het omstreden WK voetbal stuurt, dat over vijf weken begint.

Johan Cruijff Arena

Overigens hoeven fans die graag en masse willen samenkomen om Oranje te zien spelen niet helemaal te treuren. In de Johan Cruijff Arena, waarvan de gemeente voor 48 procent aandeelhouder is, wordt het Huis van Oranje opgetuigd, de officiële Oranjelocatie van de KNVB in Nederland.

Elke wedstrijd kunnen daar circa 55.000 supporters samenkomen als Nederland speelt. Een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Shula Rijxman (Deelnemingen) kan vooralsnog alleen zeggen dat ze als aandeelhouder ‘niet over de bedrijfsvoering en exploitatie’ gaan.