Een week waarin Amsterdam vooral veel vond van kwesties búiten de stadsgrens

Het is dan wel de Republiek Amsterdam, maar je kunt moeilijk volhouden dat raadsleden de wereld buiten Amsterdam niet interessant vinden.

Want wie de raadsvergaderingen deze week volgde ging op wereldreis. Het ging over Dubai als drugsbestemming, er waren analyses over de huidige situatie op het slagveld in Oekraïne en GroenLinks diende raadsvragen in over hoe ‘toenemende protesten in Iran een katalysator kunnen zijn voor vrouwen en andere minderheden zoals Koerden in Iran’.

En ook buiten de raadsvergaderingen trok de Amsterdamse politiek over de eigen stadsgrens.

Een meerderheid van de gemeenteraad deed een oproep aan Den Haag om te stemmen vóór de vernieuwing van de transgenderwet. Het was onder meer bedoeld als steunbetuiging aan de grote trans en intersekse gemeenschap in Amsterdam.

Een ander motief was de Amsterdamse VVD zich uit te laten spreken; landelijk schoof de VVD namelijk richting een tegenstem. Fractievoorzitter Claire Martens hapte niet. Zij vond dat Amsterdam moest stoppen zich steeds maar uit te spreken over zaken waar ze niet over gaan en zei niet of ze voor of tegen was.

Ze zal gefronst hebben toen een dag later ook het college met een persbericht kwam waarin het de oproep van de raadsleden herhaalde. Het effect van beide acties was nihil. De partijen die tekenden en het college hebben landelijke vertegenwoordiging die namelijk precies hetzelfde vindt.

Het was niet de enige steunbetuiging van het college. Op het Eye Filmmuseum werd deze week het beeld van de Iraanse Mahsa Amini geprojecteerd, de 22-jarige vrouw die overleed nadat zij was opgepakt door de zedenpolitie omdat ze haar hidjab niet naar overheidsnormen had omgewikkeld. Een solidariteitsactie richting de vrouwen die strijden voor vrijheid en gelijke rechten.

Daarvan kun je zeggen, welk effect heeft dat nou? Maar tegelijkertijd is het in tijden van oplevend nationalisme in Europa en politici wereldwijd die de emancipatiestrijd van vrouwen ondermijnen, belangrijk dat een stad zich expliciet blijft uitspreken voor vrijheid en tolerantie, over de eigen grenzen heen.

Daarnaast is de solidariteitsactie geloofwaardig vanuit dit college. Wie het burgemeesterschap van Halsema volgt kan niet anders dan constateren dat ze zij aan zij staat met elke vrouw in de stad die haar vrijheid bevecht. Van Lale Gül, die ze hielp een woning te vinden, tot het opzetten van vrouwennetwerken en het aandacht vragen voor het online shamen van vooral jonge meiden.

Uit stadsdeel Nieuw-West kwam deze week ook een prachtig voorbeeld. Twintig jonge meiden kregen daar de sleutel van hun eerste huurwoning in een gezamenlijk blok. Meiden die vanuit een eigen, veilige plek aan hun toekomst kunnen werken. Het laat zien: ook in Amsterdam strijden vrouwen voor hun vrijheid – maar dan met een stadsbestuur dat naast ze staat.

Politiek verslaggever Tim Wagemakers belicht in Republiek Amsterdam een politiek onderwerp uit de stad.

