Een week vol chaos, boze automobilisten én positieve effecten in de Weesperstraat: ‘Dit is véél beter voor de stad’

De knip tussen de Weesperbuurt en het Centrum is inmiddels een (werk)week oud. Het was een week vol chaos en boze automobilisten, maar ook de eerste positieve effecten van een autoluw stukje stad zijn te zien. ‘Ik zit hier heerlijk.’

“Hoor je dat?” Nikos Numan (53) wijst omhoog. “Je hoort helemaal niets.” De Amsterdammer staat midden op de Weesperstraat, die met bloembakken, kunstgrasmatten en picknicktafels is omgetoverd tot een oase van rust.

Numan maakt van de gelegenheid gebruik om een uitgebreide fotoshoot te doen met zijn man Lionel (33) – hij is recent verkozen tot mister Leather Netherlands. “Ik ben voor,” zegt hij vastberaden over de knip. “Dit is véél beter voor de stad.”

Lionel (links) en Nikos Numan. Beeld Koosje Koolbergen

Meer Amsterdammers kunnen de plots ontstane rust waarderen. Op het Jonas Daniël Meijerplein, waar geen auto meer langs kan komen, zit de 77-jarige Annelies Arzbach op haar rollator onder een iep, te relaxen in de schaduw. Dat had ze een week geleden nooit gedaan. “Er wordt hier altijd maar geracet, geracet, geracet. Dat is nu niet meer zo. Ik zit hier heerlijk. ”

Aan hetzelfde plein woont Ramiar Arya (35), die vijf jaar geleden vanuit Finland naar Amsterdam is verhuisd. Hij heeft vanochtend gegoogeld wat er in godsnaam aan de hand is, want ineens werd het voor zijn deur doodstil terwijl zo’n vijftig meter verderop een complete chaos ontstond. “Voor mij lekker rustig,” grinnikt hij. “Rond de spits hoor ik wel onophoudelijk getoeter van boze automobilisten verderop.”

Gepikeerde automobilisten zijn inderdaad niet moeilijk te vinden. “Hoe kom ik bij de Dam?!,” roept een van de vele bestuurders die er pas aan het einde van de Weesperstraat achterkomt dat hij niet verder mag. Een verkeersregelaar loopt voor de zoveelste keer naar het raampje om de situatie uit te leggen. “Dit gaat zo de hele dag door,” verzucht hij.

Ziekenhuis

Bij wijze van experiment is de Weesperstraat sinds maandag afgesloten tussen de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe Keizersgracht, van 06.00 uur ‘s ochtends tot 23.00 uur ‘s avonds. De proef zal nog vijf weken duren, en moet duidelijkheid geven in wat de positieve en negatieve effecten zijn van de afsluiting.

Die effecten beginnen zich nu al af te tekenen, ten goede en ten slechte. Waar in de Weesperbuurt hier en daar dankbaar gebruikt wordt gemaakt van de situatie, is het op Kattenburg een heel ander verhaal.

De Kattenburgerstraat is een doorgangsstraat geworden, nog meer dan ie al was. Want iedereen die met de auto om de knip heen naar Oost wil (of andersom), móet erdoorheen.

De drukte is ‘tien keer erger’ dan normaal, ziet bewoner Kees (85, liever geen achternaam) tijdens de vrijdagochtendspits. Hij wijst naar een GVB-bus die in een stoet vol auto’s richting de Piet Heinkade stationair staat te ronken. “Als je daar nou inzit, en je moet naar je werk. Hoe ga je dan ooit op tijd komen?”

Hij maakt zich grote zorgen om de luchtvervuiling voor zijn deur – veel bewoners durven volgens hem de ramen niet meer te openen – en de bewegingsvrijheid. Zo staat Kees op het punt om een buur naar het ziekenhuis te brengen. Op de scooter. “Die moet om half tien in het OLVG zijn voor een operatie. Dat gaat met de auto nooit lukken.”

Annelies Arzbach. Beeld Koosje Koolbergen

Haasje

Even verderop staat Sinaï van der Gen (26) te stuntelen op de stoep om haar skates aan te krijgen. Die heeft ze uit wanhoop uit de kast getrokken om op tijd op haar werk in het centrum te kunnen komen. “Normaal ga ik met de auto of met de bus,” zegt ze. “Als ik dat nu probeer kom ik natuurlijk vet te laat. Ik ben er helemaal klaar mee.”

Kortom: de Kattenburgers zijn kwaad, héél kwaad, zegt Gedi van Schriek (78). Volgens haar zit dat dieper dan de huidige overlast. Jaren geleden zijn ze al uitgebreid in protest gegaan tegen een ingreep waarmee de verkeersdrukte in de Kattenburgerstraat zou toenemen. Dat was tevergeefs, maar als goedmakertje werd de straat begin dit jaar heringericht en kwam er een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur.

“We hebben daar zó voor gestreden, het werd nog uitgebreid gevierd met een feestje. En dan krijgen we nu dit,” zegt Van Schriek verbouwereerd. “Kattenburg is altijd het haasje.”

Lawaaiprotest

Zo’n dertig buurgenoten zijn tijdens een spoedberaad bijeengekomen, en organiseren volgende week donderdag een lawaaiprotest. Met spandoeken, potten en pannen gaan ze een hoop heisa maken, in de hoop dat er íemand ingrijpt. “Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar we gaan het toch proberen. Je kan de mensen hier niet nog vijf weken in de smerigheid laten zitten.”

Astrid Bamberg en Joop van Veen zitten voor een terrasje snackbar Silvergrill. Beeld Koosje Koolbergen

Dan is het toch beter toeven aan de Weesperstraat, waar Astrid Bamberg (56) en Joop van Veen (74) op een terrasje zitten voor snackbar Silvergrill. De buurtbewoners kunnen de rust waarderen, al vinden ze eigenlijk dat Amsterdammers niet zo moeten zeuren over zoiets als drukte of lawaai.

“De luchtkwaliteit hier kan beter,” zegt Van Veen. “Op mijn balkon ligt een laag fijnstof op de vensterbank. Maar verder kan het me niet zoveel schelen.”

Snackbareigenaar Mohammed Abouelnaga (57) is kort van stof: “Rustiger, schoner. Houden zo.”