Een week na de brand: ‘Teruggaan naar Riekerhaven? Dat is te cru’

Bewoners die tijdens de brand in containercomplex Riekerhaven hun huis en inboedel verloren krijgen uiterlijk voor 15 december een nieuwe woning, aldus wooncorporatie Lieven de Key. Wie wil mag terug naar het het wooncomplex in Nieuw-West, maar zorgen over de veiligheid van het pand blijven bestaan.

De eerste dagen na de brand leefde Rosa Kater (25) in shock, zegt ze, maar pas toen ze donderdag in een winkel liep kwam het besef. Van alles wat ze daar zag – kussens, dekbedden, haarborstels – dacht ze: dat heb ik thuis natuurlijk ook liggen. Alleen was dat niet meer zo. Haar huis in blok 6 van startblok Riekerhaven in Nieuw-West brandde zondag volledig af, net als dat van 64 andere bewoners van blok 6 [in eerdere berichtgeving werd per abuis gesproken van 75 bewoners]. Kater: “Ik heb niet eens ondergoed meer.”

Ook blok 5, met nog eens 78 woningen, is onbewoonbaar verklaard vanwege waterschade en de schade die ontstond tijdens de evacuatie door de brandweer.

Het zijn tientallen persoonlijke drama’s, ook nog eens onder Amsterdammers met een kleine beurs: in het complex wonen Nederlandse jongeren en jonge statushouders door elkaar heen. Neem de 21-jarige Oekraïner die een paar maanden geleden naar Nederland vluchtte en nu opnieuw al zijn spullen kwijt is. Veel bewoners hadden geen inboedelverzekering.

Terug naar Riekerhaven

Tot maandagmiddag werden de getroffen bewoners opgevangen in de Sporthallen Zuid. Hierna konden ze terecht in diverse hotels; vanaf vrijdagochtend is dat het Park Inn-hotel in Sloterdijk. Momenteel maken 70 bewoners daar gebruik van; de rest heeft eigen onderdak gevonden.

Afgelopen donderdagavond werd op een bewonersavond bekendgemaakt dat de zwaarst getroffenen een tegemoetkoming van 500 euro krijgen van de gemeente. Wooncorporatie Lieven de Key probeert met hulp van andere corporaties iedereen voor 15 december een vervangende woning te bieden elders in de stad.

Voor wie wil zijn er nu al 28 woningen beschikbaar in het complex in Riekerhaven. 18 bewoners hebben aangegeven daar wel oren naar te hebben. Maar wie liever niet terug wil, mag weigeren; voor sommigen is het trauma nog te groot.

Zo zegt de 21-jarige Nicky de Rooij, die zijn huis in blok 6 en zijn complete inboedel is verloren: “Een hotel heeft wel alles wat je nodig hebt, maar is ook emotieloos.” Over teruggaan naar Riekerhaven hoeft hij niet eens na te denken. “Op de plek waar mijn spullen zijn afgebrand? Dat is te cru.”

Zorgen over veiligheid

Donderdagavond zijn ook de twijfels van bewoners over de (brand)veiligheid van het pand besproken. Ook Bas Klaassen (29) woonde in blok 6. Volgens hem heeft corporatie Lieven de Key te weinig oog voor de angst en onveiligheid onder bewoners. “De Key blijft zich erop beroepen dat aan de eisen voor brandveiligheid is voldaan,” zegt hij, “maar mensen voelen zich nog steeds niet veilig.” Hij zegt bijvoorbeeld geen brandalarm gehoord te hebben zondagochtend. “Terwijl mijn brandalarm al af gaat als er een pannenkoek aanbrandt.”

Volgens meerdere bewoners zou er maandag op een informatiebijeenkomst gezegd zijn dat het pand ‘brandveilig’ was, maar dat ‘bewoners zelf brandalarmen van het plafond hadden getrokken’.

Een woordvoerder van Lieven de Key zegt in reactie daarop dat eerder dit jaar na storm Eunice bij inspecties bleek dat sommige rookmelders van de plafonds verwijderd waren. “Alleen samen met bewoners kunnen we ervoor zorgen dat woningen veilig zijn.” Klaassen: “Ik heb de afgelopen drie jaar niemand over de vloer gehad.”

Zorgen over de veiligheid van het pand zijn er al langer, zowel op bouwkundig als sociaal gebied. Tijdens storm Eunice vloog een deel van het dak van het pand af. In het complex Nederlandse wonen jongeren en jonge statushouders samen. Deze zomer stelden bewoners in deze krant dat de statushouders te weinig professionele begeleiding krijgen bij psychische problemen, terwijl de Nederlandse jongeren die worden ingezet als toezichthouders om de sfeer en sociale veiligheid te bewaken hiervoor onvoldoende training krijgen.

Crisiscentrum

De brand lijkt te zijn aangestoken door een 27-jarige Syrische bewoner. Hoe de brand precies is ontstaan, is nog onbekend. De bewoner zou volgens buren psychische problemen hebben, en zou zondagochtend al spullen uit zijn raam hebben gegooid. Hij was een bekende van politie en hulpinstanties en had eerder al geklaagd over het onderhoud en de staat van de woningen van het complex. De man zit nog in voorarrest, woensdag is dat met twee weken verlengd.

Intussen is de kantine van handbalvereniging Westsite ingericht als crisiscentrum. Daar wordt elke dag een gratis maaltijd voor de bewoners geserveerd. Afgelopen en komende week zijn de gemeente en hulporganisaties de hele dag aanwezig, om bijvoorbeeld te helpen met het regelen van nieuwe paspoorten of om een luisterend oor te bieden.

Sjaké Arakel is projectleider van de zogeheten ‘gemengdwooncomplexen’ in Nieuw-West. Ze was zondag ook ter plaatse. “Ik zag jongens in hun badjassen, zonder schoenen. Dat doet wel wat met je.”

Hulpinitiatieven

Er zijn veel hulpinitiatieven opgezet voor de getroffen bewoners. De teller van de succesvolste crowdfunding tot nu toe stond vrijdagmiddag al op meer dan 22.000 euro. In de kantine van Westsite zijn al honderden kledingstukken gedoneerd, zegt initiatiefnemer Mek Ykeallo. Er is nu vooral behoefte aan toiletspullen, keukenapparatuur, laptops en telefoons.

Ook Amsterdammer Marien Kakebeeke (79) komt binnen met drie tassen vol kleding, en een tas vol potten en pannen die zijn vrouw niet meer gebruikt. Zijn dochter heeft op Riekerhaven gewoond en daar zelfs een kunstproject over gemaakt. “In godsnaam,” zegt Kakebeeke, “geef wat je geven kunt aan deze mensen.”