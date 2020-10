Een warme douche dankzij computerservers in de kelder

In januari denkt Leafcloud in Amsterdam-West de eerste 150 woningen aan te sluiten op serverwarmte uit de kelder. Beeld Getty Images/EyeEm

De computerservers die dag en nacht draaien voor alle data die bedrijven en Amsterdammers in de cloud hebben staan, stoten bijna voortdurend warmte uit. Het jonge bedrijf Leafcloud wil die warmte gebruiken door de servers in woonwijken te plaatsen. In januari denken ze in Amsterdam-West hun eerste appartementencomplex van ruim 150 woningen aan te sluiten op serverwarmte uit de kelder.

Nu staan de meeste datacenters op anonieme bedrijventerreinen als Science Park of Amstel III in Zuidoost. Nog weer andere datacenters staan helemaal buiten de bewoonde wereld, op Schiphol of bij windparken zoals in de Wieringermeer.

Er zijn wel plannen om de restwarmte van datacenters te gebruiken voor de verwarming van woningen, in de Watergraafsmeer bijvoorbeeld, maar in de praktijk komt daar nog weinig van terecht. Voor nieuwe datacenters in Amsterdam wordt het gebruik van restwarmte zelfs verplicht.

Door tientallen krachtige computerservers neer te zetten in de ketelruimte van een appartementencomplex denkt Leafcloud genoeg warmte op te wekken voor het ‘tapwater’ dat de flatbewoners gebruiken uit kraan en douche. Voor de verwarming van hun huis blijven ze aangewezen op een warmtepomp of een collectieve verwarmingsketel op aardgas.

60 graden

Met zo’n flat helemaal overschakelen op de warmte uit de computerservers zou onverstandig zijn. “Dan is het systeem overgedimensioneerd,” zegt Thatcher Peskens van Leafcloud. In de winter is zo veel verwarming nodig, dat de computerservers dan alsnog grote delen van het jaar draaien zonder dat deze warmte nuttig wordt gebruikt. De behoefte aan tapwater is het hele jaar door ongeveer gelijk.

Anders dan veel datacenters gebruikt Leafcloud servers die met vloeistoffen worden gekoeld, waardoor warmte van zo’n 60 tot 70 graden kan worden afgevangen en doorgeleverd naar de appartementen. Mooi meegenomen is dat er met deze temperaturen geen gevaar is voor de legionellabacterie.

De gemeente Amsterdam kijkt ook wel naar datacenters als warmtebron voor wijken die van het aardgas af gaan. Maar de meeste bestaande datacenters koelen met lucht waardoor ze restwarmte hebben van hooguit 30 graden. Voor zulke ‘lagetemperatuurverwarming’ moeten woningen grondig geïsoleerd zijn. In vooroorlogse wijken volstaat restwarmte uit datacenters daarom meestal niet. Het tapwater uit de kraan moet hoe dan ook eerst nog met een warmtepomp opgewarmd worden vanwege het legionellarisico.

Energierekening

De flat in West - Leafcloud wil de plek niet precies onthullen, omdat er dure apparatuur komt te staan - is jong en dus goed geïsoleerd. Het tapwater bepaalt daarom een groot deel van de energierekening. De start-up denkt verder aan hotels, maar ook aan andere veelgebruikers van warm water zoals een sportschool, een autowasstraat, of een wasserette.

De verschillende Leafcloud-servers in de wijken worden met eigen glasvezelkabels verbonden met een centrale serverruimte. De start-up claimt dat klanten die hun data aan Leafcloud toevertrouwen daar niks van merken door verlies aan snelheid.

Doordat bijna 90 procent van de warmte nuttig gebruikt wordt, zet Leafcloud zichzelf neer als een écht groene leverancier van serverruimte. Veel datacenters kopen groene stroom in, maar volgens Peskens gaat het meestal om sjoemelstroom, elektriciteit die alleen in naam groen is door goedkope certificaten van bijvoorbeeld waterkrachtcentrales maar die nauwelijks zorgt voor extra opwek van duurzame energie. De restwarmte gaat in rook op.

Aardgas

Typerend zijn de datacenters die Microsoft heeft gebouwd in de Wieringermeer. Bedacht was dat de restwarmte zou worden doorgeleverd aan de tuinbouwkassen langs de A7, maar daar is bitter weinig van terechtgekomen. Uit een recent rapport van adviesbureau Berenschot blijkt dat datacenters voor goedkope elektriciteit juist terechtkunnen bij tuinbouwers die aardgas verstoken voor de warmte en CO2 in hun kassen.

Omdat er weinig woonwijken in de buurt zijn, valt ook niet te verwachten dat het nog komt tot gebruik van restwarmte uit de datacenters. Bij gebrek aan omwonenden valt de aanleg van een warmtenet veel te duur uit.