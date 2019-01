Een wandelclubje? Daar gaat de huisarts nieuwe stijl niet over

Het is september 2018. Driehonderd huisartsen in opleiding staan in een zaal van het World Fashion Centre voor een 'denksessie'. Ze hebben amper een witte jas aan of ze moeten zich al buigen over de toekomst van de huisartsenzorg. De huisartsen in spe gaan op deze druilerige maandagmiddag meedenken over het vak. Terug naar de kern: Wat mag je verwachten van een huisarts?



Huisartsen zien steeds meer taken op zich af komen. Zorg uit het ziekenhuis - zoals het controleren van hartpatiënten - gebeurt steeds vaker in de huisartsenpraktijk.