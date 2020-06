Een vijfde minder nachtvluchten rondom Schiphol

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vrijdagochtend bij de aankondiging van het KLM steunpakket en de bijbehorende milieumaatregelen. Beeld ANP

“Omwonenden willen meer rust in de nacht,” aldus luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuijzen. “Er komt een maximaal aantal nachtvluchten van 25.000.”

Een eerste stap terug, naar 29.000 vluchten, volgt binnenkort als de huidige situatie op en om Schiphol eindelijk wettelijk wordt vastgelegd. Die afspraak zou eigenlijk al een aantal jaar geleden moeten gelden, maar werd nooit definitief geregeld. Het is onwaarschijnlijk dat dat aantal de komende twee jaar zal worden bereikt, nu het vliegverkeer zwaar is getemperd door de coronacrisis.

Verdere reductie naar 25.000 per jaar vindt na 2023 plaats en wordt vastgelegd in de besluiten over de toekomstige groei van Schiphol.

KLM

De overeenkomst met KLM is volgens de minister cruciaal. “KLM is de belangrijkste maatschappij die nachtvluchten uitvoert en is daarom een zeer belangrijk deel van van deze reductie. Dit vraagt een forse inspanning van KLM.” De afspraak geldt de hele KLM groep, inclusief vakantiemaatschappij Transavia die veel vluchten in de vroege ochtend uitvoert naar vakantiebestemmingen.

Tegelijkertijd wil de minister het intercontinentale vliegverkeer, dat vaak aan het einde van de nacht en ‘s ochtends vroeg aankomt, beschermen. Dat kan betekenen dat de nachtvluchtreductie van 20 procent vooral ten koste gaat van Europese (vakantie)vluchten.

“De afspraak is dat KLM haar bijdrage aan de reductie van het aantal nachtvluchten levert,”aldus topman Pieter Elbers van KLM. “Andere maatschappijen zullen dat ook moeten doen. Het is aan de overheid om anderen te betrekken. Wij moeten zoeken naar een balans in onze activiteiten en een passende oplossing voor ons del van de nachtvluchten die vervallen. We willen wel ons netwerk in stand houden. Dat is ook de reden voor de overheid om deze steun te geven.”

Milieuafspraken

Daarnaast zijn bij de staatssteun twee eerdere milieuafspraken met KLM vastgelegd. De maatschappij is gebonden aan de voorwaarde in 2030 de helft minder CO2 te produceren ten opzichte van 2005. Ook moet KLM over tien jaar tenminste 14 procent biobrandstof gebruiken, dat is nu minder dan 1 procent. “Dat was al aangekondigd,” erkent Van Nieuwenhuijzen. “Maar nu staat ook de handtekening van KLM, de grootste gebruiker van Schiphol eronder.”

Ook zijn er afspraken gemaakt over het aantrekkelijker maken van de trein ter vervanging van vluchten over korte afstand. Daarvoor zijn nu zes bestemmingen geoormerkt, waaronder Londen, Berlijn en Düsseldorf.

‘Volstrekt onvoldoende’

Greenpeace vind de afspraken volstrekt onvoldoende. “KLM wordt door de overheid in de lucht gehouden en kan grotendeels op oude voet verder,” zegt een woordvoerder. “Zoals meerdere keren per dag naar Brussel vliegen, omwonenden nog steeds 25.000 keer per jaar ‘s nachts wakker houden en stikstof, fijnstof en CO2 uitstoten. Zonder dat belasting wordt betaald over tickets en kerosine. Het kabinet had de keuze voor groen en eerlijk herstel, maar besluit anders.”

“De klimaatvoorwaarden schieten ruimschoots tekort en dat is zeer teleurstellend. KLM is een grote vervuiler en moet zich net als andere sectoren houden aan klimaatafspraken. Blind vertrouwen op biokerosine brengt ons nog verder van huis en ook de CO2-reductie doelen zijn te mager om serieus te nemen.”