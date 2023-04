Een verzetsheld? Prima benaming voor Piet die na de oorlog vastzat tussen SS’ers en NSB’ers

Sporen van oorlog Beeld NPO / MAX

In Sporen van oorlog onderzoekt Omroep Max met kleinkinderen van oorlogsslachtoffers hoe die het voor hun kiezen hebben gekregen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een mooie serie portretten geworden, met vrijdag het verhaal van de verzetsman die ontsnapte aan het vuurpeloton en daarom na de bevrijding met de nek aangekeken werd door zijn communistische strijdmakkers. Hij belandde zelfs opnieuw achter de tralies, zij aan zij met SS’ers en NSB’ers.

Lips was meteen genegen om te spreken van een verzetsheld, maar dat schijnt niet meer te mogen. Het Verzetsmuseum is daarvan afgestapt op gezag van de betrokkenen zelf die als geen ander kunnen weten dat niemand altijd maar heldhaftig kan zijn.

Dat goed of fout knap ingewikkeld wordt in tijden van oorlog bleek nog maar eens uit het verhaal van Piet en Kitty Wapperom. Uiteindelijk werd Piet volledig vrijgepleit, maar daar gingen wel drie naoorlogse jaren overheen. Het werd verdacht gevonden dat hij was vrijgelaten terwijl de rest van hun verzetsgroep werd gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte.

Ronduit heldhaftig was de rol van Kitty die met hun baby op de arm bij een hoge nazi smeekte om Piets vrijlating en na de oorlog bleef strijden om eerherstel. Het verhaal liet hun kleindochter niet onberoerd. Ze bezocht hun cellen in het Oranjehotel, de beruchte Scheveningse gevangenis: “Een labyrint van ellende.” Over haar oma: “Wat een goed wijf!”

De kleindochter nam de handschoen op en schreef een dijk van een brief naar de minister met het verzoek om een officieel excuus voor haar grootouders en een bedankje voor hun verzetswerk. Lips zag hierin de les die het verzet in zich draagt tot de dag van vandaag: oorlog of niet, vecht voor wat je waard bent. Misschien moeten we voortaan spreken van verzetsstrijders.

