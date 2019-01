Een verdachte vrij, een nog vast voor reeks plofkraken

De tweede man blijft wel een verdachte in de zaak waarbij plofkraken in en om de stad worden onderzocht. Tussen oktober 2018 en begin januari 2019 waren tien geldautomaten het doelwit van plofkrakers: acht in West, een in Noord en een in Aalsmeer.



De politie houdt er rekening mee dat de verschillende plofkraken met elkaar te maken hebben. Elke keer was er flinke schade aan de automaten, gevels en omloggende panden. Er vielen geen gewonden.



De twee verdachten werden aangehouden op 10 januari. Hun precieze rol wordt nog onderzocht. De vermoedens bestaan dat er meer personen betrokken zijn bij de plofkraken.



De politie doet sinds oktober onderzoek naar de plofkraken en gaat daar voorlopig nog mee door. Op basis van wat er nu van de plofkraken bekend is, zijn er zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen.