Eén verdachte helikopterontsnapping vrijgelaten

Het gaat om Ismail 'Issy' el M. (21), op wiens naam de helikopter was gehuurd. Hij en zijn broer Houssain el M., die zich met de identiteitspapieren van 'Issy' uiteindelijk voor de helikopter meldde, zeggen dat Houssain zich steeds als 'Issy' had voorgedaan.



De rechtbank ziet onvoldoende bewijs dat Ismail de verijdelde vluchtpoging wel degelijk 'medepleegde'.



Zijn advocaat, Susan Koster, had de rechtbank gevraagd om vrijlating. "Mijn cliënt is 21, heeft geen strafblad, ging naar school en wilde werken bij Connexxion."



Saifeddine M.

Raadsman Stijn Franken van Saifeddine M. zei te begrijpen dat justitie en rechters denken dat een handgeschreven briefje dat op zijn slaapkamer lag, verdacht werd gevonden: 'Ismail 145. Helikopter 145'.



Ook is hij gezien in het Eindhovense hotel waar de groep daags voor de bevrijdingspoging incheckte.



Toch, er is geen enkel hard bewijs dat M. bij de uiteindelijke bevrijdingspoging betrokken was. Ook Franken vroeg de rechtbank zijn cliënt vrij te laten.



Over het bewijs dat M. de bevrijdingsactie 'medepleegde': "Het was niet veel en het is niet veel."



Volgens Franken is het 'onmogelijk' op de foto's in het dossier zijn cliënt te herkennen als een van de betrokkenen.



Omar A.

Advocaat Titia Korff van de negentienjarige Omar A. vroeg ook om diens vrijlating. Hij is weliswaar in het Eindhovense hotel geweest en zat in één van de drie vluchtauto's (de Audi waarvan de bestuurder door een arrestatieteam werd doodgeschoten), maar dat hij een relevante bijdrage leverde bij de ontsnappingspoging, kan justitie volgens Korff niet hard maken.



Dat de bestuurder van de Audi is doodgeschoten, is voor A. 'een traumatische ervaring'.



De andere advocaten willen hun kruit droog houden tot een latere zitting en deden geen verzoeken.



Op 31 januari komen de 54-jarige Colombiaanse helikopterpiloot en nog een zevende, Amsterdamse medeverdachte voor het eerst voor de rechter. Op 28 maart volgt een zitting met alle verdachten.



