Een van de leukste culinaire trends: high-end fastfood

Mocht dat allemaal wat te exotisch klinken, dan kunt u ook gewoon een pan zuurkool maken, want ook die is gefermenteerd.

In de gastronomie is ­gefermenteerd voedsel overigens al jaren een trend, maar sinds kort viert het ook in de supermarkten hoogtij. Miso en tempé lijken makkelijker verkrijgbaar dan ooit.



Jumbo verkoopt kimchi, Koreaanse gefermenteerde kool. In het koelvak van Albert Heijn staan flesjes kefir, een gefermenteerde melkdrank. En Marqt ­verkoopt verschillende soorten kombucha, een gefermenteerde thee die je darmen in balans schijnt te houden.



Al met al vind ik het een prima ontwikkeling, want het is allemaal ontzettend lekker.



Waar het misgaat is als we er te pas en te onpas over gaan praten. Laatst kreeg ik bij een sterrenrestaurant opeens een glas kombucha in plaats van een glas wijn.



"Heel goed voor de stoelgang," zei de ober. Dat vond ik dan weer een beetje te veel van het goede. Want trend of geen trend, ik stel voor dat we poepverhalen lekker in de rechtszaal laten.