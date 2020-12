Een uitvaart in stijl: in een witte limousine door de G-buurt - dankzij het buurtbudget

Luchtfoto van de honingraatflats bij metrostation Kraaiennest en Ganzenhoef in Zuidoost. Beeld ANP

Het was een bizar drama. Kort voor haar overlijden sluisde de voorzitter van het bewonersplatform in de G-buurt begin dit jaar bijna 100.000 euro weg van de subsidie voor activiteiten in de buurt. Het geld werd onder meer gebruikt voor de betaling van een uitvaart in stijl, waarbij de fraudeur in haar kist in een witte limousine een rijtoer maakte door de buurt. Daar stonden buurtbewoners klaar om de voorzitter de laatste eer te bewijzen, niet vermoedend dat de rondrit was bekostigd uit hun buurtbudget.

Een half jaar later is het grootste deel van het verdwenen geld weer boven water, maar de schade blijft aanzienlijk. De verduistering was slecht voor het imago van Zuidoost en plaatste ook het fenomeen van de buurtbudgetten in een kwaad daglicht. Het stadsbestuur beschouwt de buurtbudgetten als een nuttig instrument om de Amsterdammers meer zeggenschap te geven, maar is het wel verstandig om de verantwoordelijkheid over zulke grote geldbedragen over te dragen aan bewoners?

Groot risico

In het geval van de G-buurt nam het bestuur willens en wetens een groot risico, zo blijkt onder meer uit een analyse van het Bureau Integriteit van de gemeente. Voor het experiment in 2018 van start ging, hadden ambtenaren en bestuurders op het stadsdeelkantoor gewaarschuwd voor de kans op fraude. Verantwoordelijk bestuurder Dirk de Jager drukte het plan door met steun van wethouder Rutger Groot Wassink en ook de stadsdeelcommissie ging akkoord met de toekenning van 250.000 euro aan de G-buurt.

Dat was vragen om moeilijkheden, kan ook worden geconcludeerd uit een onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam naar de besteding van de buurtbudgetten in de verschillende stadsdelen. De onderzoekers keken niet naar de fraude, maar wel naar de opzet van het experiment. Uit hun bevindingen kan de conclusie worden getrokken dat de G-buurt feitelijk niet rijp was voor een buurtbudget, met een bewonersplatform van slechts een paar mensen in een versplinterde buurt met nogal wat onderlinge verdeeldheid.

Het initiatief voor het experiment in de G-buurt kwam ook uit de koker van het stadsdeel, en niet van de bewoners. Waar bijvoorbeeld in de K-buurt al enkele jaren een zeer actieve groep buurtbewoners actief is, was daar in de G-buurt geen sprake van. De onderzoekers spreken hun verbazing erover uit dat uitgerekend in de G-buurt werd gekozen voor de meest verstrekkende variant van de proef met de buurtbudgetten: het geld werd zonder veel voorwaarden op de bankrekening gestort.

Meer controle

De fraude was een extreem gevolg van deze opzet, maar in het algemeen pleiten de onderzoekers voor meer controle op de besteding van de buurtbudgetten. Het Bureau Integriteit doet een reeks aanbevelingen om herhaling te voorkomen. Een daarvan is het laten verrichten van de betalingen door het stadsdeel. De HvA-onderzoekers stellen een buurtbudget à la carte voor: bewezen sterke bewonersorganisaties krijgen meer verantwoordelijkheid, andere krijgen meer begeleiding.

De gemeenteraad buigt zich deze maand over de voortgang van de buurtbudgetten en blikt ook terug op de fraude in Zuidoost. In de G-buurt is inmiddels een nieuw bewonersplatform opgericht dat bij het stadsdeel heeft gevraagd om een nieuwe kans en een nieuwe subsidie. Als gevolg van het mislukte experiment zal daar met argusogen naar worden gekeken. Ook voor de buurtbudgetten geldt: vertrouwen komt te voet en gaat in een witte limousine.