Een tweedelig pak, geverfd met koffiedik? Deze jonge Amsterdammers maken het

Bonne Reijn heeft de koffiedikverf van Josephine Nijstad gebruikt. Beeld Maarten van der Kamp

Bonne Reijn ontwerpt al zes jaar pakken. Vanaf het begin wil hij zo duurzaam mogelijk te werk gaan – door minder chemicaliën of minder water te gebruiken – maar dat bleek 'vet moeilijk’. “Dat komt doordat je niet weet hoe de productiewereld en kledingfabrieken werken. Producenten zijn ook niet altijd even constructief als je niet direct grote aantallen afneemt.”

Dus het was een geluk dat hij Josephine Nijstad (29) ontmoette, co-eigenaar van Caffe Inc., die als missie heeft grondstoffen optimaal te gebruiken. “Koffie is een onderwerp waar mensen het veel over hebben,” zegt ze. “Ik kan me bijvoorbeeld geen leven zonder koffie voorstellen.” Dus: kun je dan niet iets met koffiedik?

Servetjes en bananenschillen

Aanvankelijk reed ze met haar collega’s op de fiets met emmers door de stad, om koffiedik te verzamelen bij caféhouders. “Maar je kreeg dan al snel ook servetjes, roerstokjes en bananenschillen mee, en daarmee kun je weer niet zoveel.” Bovendien haalt ze nu zo’n 500 kilo per keer aan koffiedik op. “Dat is niet meer zo leuk op de fiets.” Ter vergelijking: voor één pak is ongeveer 1,5 kilo koffiedik nodig.

Aanvankelijk wilde ze met het koffiedik inkt maken, maar dat bleek te veel tijd te kosten, dus besloot ze de focus te verleggen naar kleding. En zo ontmoetten Reijn en Nijstad elkaar in hun wensen. Het resultaat is een koffiedikpak – althans, de verf waarmee de pakken zijn gekleurd is gemaakt van koffiedik. “Voor mij is het een voorbeeld van: waar een wil is, is een weg,” zegt Nijstad.

Bruin kleurenpalet

Een installatie droogt het koffiedik en wint de koffieolie eruit. Vervolgens worden de koffiekleurstoffen in een groot vat opgeslagen. In dat vat wordt de verf gemaakt, die Reijn vervolgens op zijn pakken laat aanbrengen.

“We praten in de maatschappij veel over circulaire economie, maar vaak blijft het toch bij de grote lijnen, of bij beleid. Nu is het iets tastbaars, iets dat je kunt dragen. En als wij als jonge ondernemers dit kunnen, moeten de grote spelers toch ook mee kunnen komen in de circulaire economie.”

Reijn onderzoekt of hij de pakken – die hij volledig unisex en in alle maten, van driemaal xs tot tweemaal xl, verkoopt voor zo'n 250 euro – in grotere oplage kan maken. “Het ingewikkelde is dat de verflocaties niet ingesteld zijn op 'groen’ verven, maar op massaproductie. En met het koffiedik zitten we nu enkel nog op een bruin kleurenpalet. Maar dit wordt sowieso een vaste collectie.”