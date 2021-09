Een sticker plakken tegen de coronapas? Dat gaat veel kroegen toch net te ver

Volle terrassen in Amsterdam op de Nieuwmarkt. Beeld Hollandse Hoogte

‘Keuze Vrij Bij Mij’ staat op de sticker die Henri van Gool uit Alkmaar laat zien in Café Fonteyn aan de Nieuwmarkt. Vriendelijk vraagt hij of hij de sticker op de deur mag hangen, zodat iedereen kan zien dat hier niet wordt gecontroleerd op de coronapas die vanaf vandaag verplicht is in de horeca. “Wij willen een samenleving waarin iedereen altijd welkom is.”

Café-eigenaar Rosa Burger noemt de sticker sympathiek. “We willen niemand het gevoel geven dat ze niet welkom zijn.” Maar de sticker ophangen gaat haar een brug te ver nu burgemeester Femke Halsema heeft aangekondigd dat er wel degelijk wordt gecontroleerd op naleving van de coronapas. “Zo’n sticker is dan best wel een statement.”

Heikel onderwerp

Het is een heikel onderwerp in cafés en restaurants. In een enquête van horecabond KHN zegt 41 procent van de horeca niet te controleren op de QR-code waarmee bezoekers vanaf vandaag moeten aantonen dat ze zijn gevaccineerd of corona hebben gehad.

Een meevaller: door het mooie weer zit vandaag op de Nieuwmarkt iedereen lekker op het terras, waar de coronapas niet nodig is. Café Fonteyn gaat wie binnenkomt wel vragen om de QR-code, zegt Burger. Maar voor wc-bezoek, waar de coronapas eigenlijk ook verplicht is, knijpt ze een oogje toe.

Niet veel horeca-eigenaren pakken de sticker aan, merken de actievoerders die in groepjes door de hele stad trekken. “Maar mondjesmaat,” zegt Esther Hadassa. Ze vrezen dat ze twee weken dicht moeten en torenhoge boetes krijgen, zegt zij. “Ik begrijp wel dat ze het niet aandurven na alle klappen die ze al hebben gehad.”

Testsamenleving

Met de sticker protesteert actiegroep KVBM (Keuze Vrij Bij Mij) tegen de coronapas. Ze vrezen dat Nederland uitdraait op een ‘testsamenleving’ waarbij een deel van de bevolking wordt uitgesloten van evenementen en horeca. “Een medische noodzaak is er niet. Ze doen het alleen om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen,” zegt Paul Augenbroe.

Aan de overkant van de Nieuwmarkt heeft KVBM meer succes. Of de sticker wordt opgehangen weten ze nog niet bij Café Del Mondo, maar de eigenaren zijn het roerend eens met de actie. Sterker nog, ze hebben hun eigen verklaring aan de deur gehangen waarmee ze aankondigen dat iedereen welkom is.

Achter het raam is artikel 1 van de grondwet geplakt. Kort samengevat: iedereen wordt gelijk behandeld en discriminatie mag niet. “En dus doen we niet mee aan de coronapas. We beroepen ons op artikel 1 van de grondwet,” zegt eigenaar Claudia Horstink. “We hebben al jaren discussies over Black Lives Matter en nu word ik verplicht om te discrimineren!”

Aanvechten

Veel te controleren valt er ook eigenlijk niet, zegt ze. In de praktijk komen toch al niet veel mensen binnen, ook vorige week niet. Er zijn nog niet veel toeristen en door het warme weer wordt tot laat in de avond druk gebruikgemaakt van het uitgestrekte terras op de Nieuwmarkt. Maar als het komt tot een boete, dan zal het café die aanvechten, zegt Horstink.

Het controleren van coronapas zou tot eindeloze discussies leiden met kroeggangers, zeggen ze in Café Del Mondo. Maar een rol speelt ook dat de eigenaren persoonlijk kritisch zijn over de coronamaatregelen. Horstink: “Ik kan mezelf niet meer in de spiegel aankijken als we dat gaan doen.”

Zo leidt het aanbieden van de sticker als vanzelf tot diepgaande gesprekken over de coronamaatregelen, zegt Van Gool van actiegroep KVBM tevreden. Veel stickers worden er niet geplakt, maar bij veel horeca-eigenaren proeft hij sympathie voor hun actie. “Wij zijn geen Jehova’s getuigen die zieltjes willen winnen. We laten hen de keuze.”