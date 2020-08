Een sprong in het water, midden in de stad: ‘Echt veilig is het nooit’

Jongens springen in de Kattensloot in Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

“Bomsalto!” Een jongen hijst zijn natte zwembroek op, neemt een aanloopje en duikelt met een harde plons van het Stenen Hoofd, twee meter lager het water in. Het water voor het Marineterrein ligt vol zwemmers en ook de steiger in de Houthaven is bezaaid met badhanddoeken.

Van het Amsterdamse water wordt deze dagen gretig gebruik gemaakt. Mensen zwemmen waar de trappetjes aan de kade dat toelaten. Er wordt verkoeling gezocht op officiële zwemplekken en op plekken die dat niet zijn, nu de zwembaden werken met reserveringen en mensen zonder kinderen daar niet terecht kunnen voor recreatief zwemmen.

Zo midden in de stad het water in springen is hartstikke leuk en het biedt verkoeling, maar wees je ook bewust van de risico’s, zegt Walter Weg, voorzitter van de Amsterdamse Reddingsbrigade. “Buitenwater is nu eenmaal geen zwembad, er is geen toezicht en er zijn andere risico’s. Echt veilig is het nooit.”

Hij is blij dat een jongetje afgelopen weekend net op tijd uit de Sloterplas kon worden gehaald door zijn zusjes en dat er iemand aan de kant stond die wist hoe je moet reanimeren, maar het laat volgens hem ook zien hoe snel het mis kan gaan. In tegenstelling tot wat je zou denken: hoe meer mensen, hoe meer ogen die de boel in de gaten kunnen houden, kan drukte er juist voor zorgen dat je niet wordt opgemerkt.

Maandagmiddag moest op het strand van IJburg ook al een 5-jarig jongetje worden gereanimeerd nadat hij onder water dreef. Bij Park Somerlust werd zondag het stoffelijk overschot van een 19-jarige Duitse toerist gevonden die vermoedelijk tijdens het zwemmen is verdronken.

Zuiging van een schip

Ook het buitenwater kan verraderlijk zijn, zegt Weg: “Net als in zee zijn er stromingen, door de zuiging van een schip, of bij een sluis. Daar kun je door meegetrokken worden.” Ook noemt hij de koude stromingen, die zelfs met deze temperaturen bestaan. Die kunnen krampen veroorzaken, waardoor je niet of moeilijker kunt zwemmen. “Zwem daarom nooit alleen, ook als je een goede zwemmer bent. Ouders, ga met je kind mee, en tieners of ouder: zwem met vrienden, zodat er iemand in de buurt is die kan helpen.”

Zomaar ergens in het water springen raadt hij af, je weet namelijk nooit precies wat er onder water ligt. “Ga er voorzichtig in en spring niet van hoge bruggen af. Er ligt genoeg waardoor je gewond kunt raken: fietsen, winkelkarretjes. Vertrouw je het niet, spring er dan niet in.” Daarnaast waarschuwt hij voor de vaart. “In de Schinkel, achter het Olympisch Stadion, bijvoorbeeld, daar is veel beroepsvaart en die schippers zien je niet. Voor hen ben je niet meer dan een klein balletje in het water.”

Het is niet zoals bij zee dat er een strandwacht staat die de boel in de gaten houdt, zegt een woordvoerder van de gemeente. “We proberen de risico’s te beperken door voorlichting te geven via de site en sociale media en communiceren bewust alleen over de officiële zwemplekken.” Op de locaties die niet officieel zijn aangemerkt als zwemlocatie, wordt zwemmen gedoogd, maar voor elke zwemplek in open water geldt: ga je zwemmen, dan is dat geheel op eigen risico.

Is het een officiële zwemplek dan wordt wel de kwaliteit van het water regelmatig getest op de ziekmaker blauwalg, de bodem is er schoongemaakt, de waterstromen gecontroleerd en lijnen laten zien waar de botengrens is. Maar ook hier staat geen strandwacht op de uitkijk. Toezicht zou zorgen voor schijnveiligheid, omdat begeleiders daardoor minder goed opletten, bovendien creëert het volgens de woordvoerder een situatie waarbij er een gedeelde (juridische) verantwoordelijkheid ontstaat tussen de gemeente en de zwemmers. Ouders blijven, ook met toezichthouders, juridisch verantwoordelijk voor hun zwemmende kind.