Een speurtocht langs de Noord/Zuidlijn

'Helemaal verslaafd'

Zelf heeft Cladder geocaching sinds twee jaar ontdekt. Hij noemt zichzelf een 'relatief broekie, maar wel helemaal verslaafd'. Hij heeft nu zo'n 300 caches gevonden. "Maar er zijn ook mensen die er tienduizenden op hun naam hebben staan en ze over de hele wereld hebben gevonden. Dat is ongelofelijk."



Zodra een nieuwe geocache op de website verschijnt, 'racen de geocachers er naartoe'. Het is de sport om dan op het podium te komen. Inmiddels is 'Cladders podium' al vergeven. Drie mensen hebben de cache inmiddels gevonden.



'Sociaal tintje'

Wat er zo leuk aan is? "Je ontdekt plekken waar je normaal nooit zou komen. Wie gaat er nou voor zijn lol naar Europaplein bij de RAI? Daar kom je nooit. Maar als je er bent, is het toch best indrukwekkend."



"En ik sta op dit moment bij de eindlocatie met iemand te praten die de cache zojuist heeft gevonden. Zo leer je ook nieuwe mensen kennen. Geocaching is een beetje voor nerds, maar heeft ook een sociaal tintje."