Een speeltoestel waarin je hooguit een joint wilt opsteken

De gemeente: het pakte anders uit dan beoogd

Een woordvoerder van stadsdeel Zuid: “Het klimtoestel Carve is in 2016 gerealiseerd in het Beatrixpark en is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. Er is een deel om in te klimmen, een voetbalmuur, schommel en een glijbaan. Rondom de speeltuin zijn zitplekken.Het ontwerp is tot stand gekomen in overleg met de buurt en ontworpen door architectenbureau Carve, maar een aantal jaren later zien we inderdaad dat het gebruik van het klimtoestel anders uitpakt dan beoogd. Dit kan gebeuren bij een vernieuwend en futuristisch ontwerp.”

“Onlangs is bij het pierenbadje in het Beatrixpark een nieuwe speelplek gecreëerd, die druk wordt bezocht door kinderen en ouders. We zullen de toekomst van het klimtoestel gaan onderzoeken. Een schoonmaakbeurt is inderdaad op zijn plaats.”