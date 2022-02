Eén sorry maakt nog geen coalitie, maar Kevin Kreuger heeft voor JA21 de eerste stap gezet

Donderdag tijdens de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen, wilde raadslid Kevin Kreuger van JA21 iets recht zetten. Eerder die dag had hij fel gedebatteerd met onder meer D66, over de komst van nieuwe windturbines in Amsterdam. Kreuger is tegen, D66 steunt die ontwikkeling. Kreuger verweet D66-raadslid Bart Vink dat diens partij hoe dan ook 17 turbines wil neerzetten. Maar dat heeft Vink nooit gezegd, als het er minder worden is dat voor D66 prima. “Ik wil mijn woorden terugtrekken en mijn excuses aanbieden,” zei Kreuger een dag later.

De verrassing in de zaal was groot, met zelfs een complimentje - “chic!” - van burgemeester Halsema. Sorry zeggen doen politici zelden, populisten al helemaal niet. Bovendien staat Kreuger juist bekend als een felle debater, die zwaktes van wethouders of andere partijen genadeloos blootlegt. Wat bezielt hem om openlijk zijn woorden terug te nemen?

Kreuger (33) werd in 2018 tot zijn eigen verrassing in de gemeenteraad gekozen voor Forum voor Democratie, nadat de positie van FvD-kandidaat Yernaz Ramautarsing tijdens de campagne wegens racistische uitspraken onhoudbaar was geworden. Hij botste al vroeg met andere partijgenoten, werd intern zelfs even op een zijspoor gezet omdat hij een grote mond had tegen de partijleiding en stapte in 2020 met Annabel Nanninga uit FvD om JA21 te beginnen. Geinig detail: in die tijd kunt u hem als lezer aan de telefoon hebben gehad want Kreuger werkte even op de abonnementenservice van DPG Media, het moederbedrijf van onder meer Het Parool.

Als je van politiek debat houdt, is Kreuger doorgaans een genot om naar te luisteren. Hij valt niet alleen linkse coalitiepartijen aan of het college, tot groot genoegen van de rest van de raad én de perstribune neemt Kreuger ook regelmatig de VVD te grazen. Die zit in de oppositie maar voelt zich veel prettiger als bestuurspartij, zoals ook blijkt uit het interview met lijsttrekker Claire Martens elders in deze krant. Kreuger begrijpt helemaal niets van de genuanceerde houding van de VVD; het sterkte hem in het idee dat JA21 als échte rechtse partij een kans zou maken in Amsterdam.

Hij krijgt gelijk, peilingen wijzen uit dat JA21 weleens op 8 procent van de stemmen kan rekenen. Ook inhoudelijk komt het gelijk zijn kant op. Onlangs werd duidelijk dat afvalbedrijf AEB in de biomassacentrale Spaanse houtsnippers in plaats van lokaal snoeiafval verstookt. Kreuger was altijd zeer kritisch op biomassa, nu blijkt zijn scepsis terecht.

Dat Kreuger op de voorlopige piek van zijn succes een knieval maakt naar D66 bewijst zijn politieke ontwikkeling. De uitslag van de raadsverkiezingen is tamelijk onvoorspelbaar vanwege de lage opkomst. Kleine veranderingen in de voorkeur van kiezers kunnen grote gevolgen hebben voor de zetelverhoudingen. Wat als niet GroenLinks maar D66 na 16 maart de lakens uitdeelt, en er op links te weinig zetels zijn voor een coalitie?

Een keertje sorry zeggen is natuurlijk niet genoeg, maar het gebaar versterkt wel de persoonlijke verhoudingen tussen Kreugers JA21 en de andere fracties. Want in de lokale politiek is een warme band meestal belangrijker dan politieke verschillen of zelfs de uitslag.

Politiek verslaggever Ruben Koops belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? r.koops@parool.nl.