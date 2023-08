Eén slachtoffer steekpartij Amsterdam-West overleden, ander zwaargewond

Beeld Koosje Koolbergen

De melding van de steekpartij kwam rond 08.45 uur binnen bij de hulpdiensten. De twee tot nu toe bekende slachtoffers werden in een woning neergestoken en raakten zwaargewond. Een van hen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De identiteit van die persoon kan door de politie nog niet worden vastgesteld. Het andere slachtoffer werd zwaargewond met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Meerdere ambulances kwamen ter plaatse om de slachtoffers medische bijstand te verlenen; ook werd de traumahelikopter opgeroepen.

De vermoedelijke dader werd na de steekpartij door de politie aangehouden, het gaat om een 36-jarige Amsterdammer. Zijn kleding zat onder het bloed. Volgens omwonenden vertoonde de man, die volgens hen in de buurt zou wonen, vaker verward gedrag. Hij zou voor de steekpartij met een mes op een balkon hebben gestaan.

Geschreeuw en gebonk

“Ik zat rustig koffie te drinken toen ik ineens geschreeuw en gebonk in het huis naast me hoorde,” vertelt buurtbewoner Jelle Zijlstra. “Iemand riep heel hard: ‘help!’”

Zijlstra belde daarop 112, zegt hij. “Buiten stonden ook allerlei mensen te bellen. Op een gegeven moment kwam er een man naar buiten, hij was halfnaakt en zat helemaal onder het bloed. Een andere man stond op het balkon met een mes te zwaaien.”

Zijlstra zegt dat overburen de gewonde man hebben opgevangen. Hij zegt de verdachte niet te kennen. “Ik had hem nog nooit gezien,” zegt hij. “Maar hij kwam een beetje verward over. Hij riep allemaal dingen, bijvoorbeeld dat AT5 moest komen en dingen over z’n dossier, ik kon er weinig chocola van maken. Dit is wel gek wakker worden ja, ik sta nog helemaal aan. Ik ga nu met vrienden naar de film om mijn hoofd leeg te maken.”

Inmiddels is de Forensische Opsporing aanwezig in de straat om onderzoek te verrichten, ook is er een calamiteitencontainer van de politie geplaatst.