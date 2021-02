Één slachtoffer bij schietincident op Cruquiusweg

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Volgens een woordvoerder van de politie is een persoon gewond geraakt nadat er rake klappen zijn uitgedeeld vlak voor of vlak na het schietincident. Van wie dit slachtoffer klappen kreeg, is nog niet duidelijk. Na het incident vluchtten vier verdachten in een auto. De politie is nog op zoek naar deze vier.

Vanwege de klappen kwam een ambulance ter plaatse. Het slachtoffer maakte het naar omstandigheden goed en was aanspreekbaar. Over een motief kon de woordvoerder nog niets zeggen.