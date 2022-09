Een skyline van twee elektriciteitshuisjes, een vuilnisbak en een dukdalf

Het bankje op de Westerdokskade bij de Han Lammersbrug. Wie van aanmerenpalen en elektriciteitskasten houdt, zit hier uitstekend. Beeld Daphne Lucker

Ze behoren tot de mooiste dingen in Amsterdam: bankjes langs het water. Zo’n bankje is van algemeen nut. Iedereen mag er gewoon gaan zitten. Je kunt zelfs naast iemand gaan zitten – een wildvreemde, een buur, een toerist – en een gesprek aanknopen. Het lekkerste zitten de banken met planken van gladgeschaafd hout en een fijne bolling in de rug.

Ze behoren tot de lelijkste dingen in Amsterdam: elektriciteits­kasten langs de straat. Ze zijn zeker van algemeen nut, maar waarom moeten ze zo lelijk? Lompe, fantasieloze blokken zijn het, vaak verweerd en schmutzig, en ook nog eens beplakt met affiches van voorstellingen die alweer zijn afgelopen. Daaroverheen stickers en graffiti, onleesbare krassen eerder.

De Westerdokskade is een prachtige plek, zeker op het hoekje waar het water van het Westerdok de bocht omgaat richting Prinsengracht. Het gekabbel van het water, het geruis van treinen in de rug en een uitzicht van een fascinerende mix van architectuur door de eeuwen heen. In de verte oude pakhuizen en de Silodam, links de nieuwbouw sociale huur van de jaren zeventig en rechts appartementencomplexen van nu, die zowaar mooi te noemen zijn.

Twee elektriciteitskasten

Geen wonder dat de gemeente hier een bankje heeft geplaatst. Pal achter twee elektriciteitskasten... Niet een, maar twee. Twee. Tussen die twee foeilelijke kasten steekt ook nog eens een dikke aanmeerpaal 3, 4 meter uit het water – werkelijk midden in beeld. En aan de overkant een verkeersbord dat schippers vertelt dat ze hier niet mogen liggen, om het uitzicht van dat bankje nog meer te blokkeren.

Dat verkeersbord, die twee elektriciteitskasten en die aanmeerpaal kunnen er ook niks aan doen. Die waren hier eerder dan dat bankje. Maar waarom nou niet gewoon dat bankje 3, 4 meter naar rechts geplaatst?

Anne de Jongh (37) woont in de buurt. “Ik zoek vaak een leuk bankje om een ijsje te eten, maar dat troosteloze bankje sla ik altijd over. Je wilt genieten van het uitzicht over de Westerdokskade en Prinseneiland, maar je krijgt een skyline van elektriciteitshuisjes, een vuilnisbak en een enorme dukdalf. Een treurig tafereeltje. En een paar meter naar rechts past ook gewoon, hè.”

De gemeente: We hebben nog geen klachten gekregen Een woordvoerder van stadsdeel Centrum: “Dit bankje staat links van de brug, met loopruimte voor als je vanaf de brug rechts afslaat. Het uitzicht wordt daar inderdaad wat beperkt, het gaat hier om een hoek met beperkte ruimte. Een bankje met volledig onbelemmerd uitzicht is in verband met de doorloopruimte vanaf de brug waarschijnlijk niet mogelijk. Gelukkig staan er aan de rechterkant nog een paar bankjes met open uitzicht. Mochten wij klachten van omwonenden hierover ontvangen, kunnen we uiteraard kijken wat de mogelijkheden voor verplaatsen zijn. Die hebben wij, zover bekend, nog niet binnen gekregen.”

