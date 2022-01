Een rondleiding op school is alleen voor de ‘happy few’: open dagen dit jaar vooral online

Het Amsterdamse Spinoza Lyceum. Beeld Dingena Mol

Rondrennen door de gangen van je toekomstige middelbare school, een gymles volgen, proefjes doen, kennismaken met de docenten en zonder tijdsdruk kletsen met scholieren: het kon vóór het coronatijdperk allemaal zorgeloos tijdens de open dagen. Samen met de groep 8-musical was dit bezoek aan verschillende scholen een afsluitend ritueel van de basisschooltijd en dé manier om een keuze te maken uit de meer dan zeventig verschillende scholen in de stad.

En hoewel de open dagen ‘oude stijl’ dit jaar niet door kunnen gaan, blijft de deadline om de voorkeurslijst van middelbare scholen in te leveren vooralsnog onveranderd. Uiterlijk 17 maart moeten ruim zevenduizend Amsterdamse groep 8-leerlingen hun favoriete scholen doorgeven.

Met de vereniging voor Amsterdamse schoolbesturen (Osvo) is stadsbreed afgesproken dat scholen een alternatief moeten vinden voor de open dagen waar voorheen duizenden leerlingen en hun ouders werden ontvangen. “Eigenlijk is de afspraak ‘online plus’,” zegt Rob Oudkerk, voorzitter van Osvo. “Geen ouders, geen vermengingen tussen leerlingen en binnen de huidige coronaregels moeten scholen zelf met creatieve oplossingen komen. We controleren elkaar niet, maar gaan ervan uit dat iedereen zich aan onze afspraken houdt.”

Gevoel mist

Het Berlage Lyceum in Zuid organiseerde in december al een digitale talkshow. Groep 8-leerlingen konden vanachter hun computer vragen stellen in een chat. En deze zaterdag, de dag waarop meer scholen hun deuren zouden openen voor een fysiek bezoek, is televisiepresentator Klaas van Kruistum ingezet om live een schooldag te filmen. “We zetten de open dag eigenlijk in scene,” vertelt rector Rosanne Bekker. “Het is heel jammer. Het liefst geef je alle kinderen de gelegenheid om rustig rond te kijken.”

Het Bindelmeer College in Zuidoost biedt naast de mogelijkheid om te Zoomen en chatten met docenten ook individuele rondleidingen die leerlingen online kunnen boeken. “We moeten zorgen dat de leerlingen ondanks alles een keuze kunnen maken die bij hen past. Dat is onze taak,” zegt rector Kees Buijtelaar.

Ook op het Spinoza Lyceum worden naast interactieve online sessies kleinschalige fysieke rondleidingen georganiseerd – maar vol is vol, wat de tijdslots betreft. Op het Sint-Nicolaaslyceum wordt vooral ingezet op gevoel. “Het is een lastige tijd voor groep 8'ers,” zegt Peter de Zoete, rector-bestuurder van het Nicolaaslyceum. “Je wil een gevoel krijgen bij je nieuwe school. Je wil erdoorheen lopen en dat kan nu helaas niet.” In de video’s van de school is daarom geprobeerd om vooral het gevoel over te brengen op toekomstige leerlingen.

‘Online plus’

Ook het Metis in Oost zet in op ‘online plus’. “Leerlingen kunnen chatten met docenten om vragen te stellen en vanuit huis live meekijken naar open dagen en masterclasses,” vertelt Hüseyin Asma, directeur van het Metis Montessori Lyceum, dat ook zogenoemde masterclasses organiseert. Daarmee kunnen in totaal 150 kinderen in kleine klasjes toch nog de sfeer proeven op school. Asma noemt het een symbolische actie, die enorm gewild is. “We hebben ruim duizend aanmeldingen gekregen en moesten daarom helaas honderden kinderen teleurstellen.”

Zelfs als er in de komende weken toch nog wordt versoepeld en er een mogelijkheid komt om grote, fysieke open dagen te organiseren, laat het Metis het, net als veel andere scholen, hierbij. “Zo’n dag is ook logistiek een grote uitdaging: je hebt medewerkers nodig, tijd, en ruimte.” Asma benadrukt dat het tegenwoordig al lastig genoeg is om de reguliere bezetting rond te krijgen, laat staan extra personeel vrij te maken.