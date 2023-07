Een rondleiding door de gerestaureerde synagoge de Obrechtsjoel: ‘Je zou kunnen denken dat het een krachtcentrale is’

De Obrechtsjoel in Amsterdam-Zuid is na een tweejarige restauratie sinds enkele weken weer open. De synagoge uit 1928 is ontworpen door architect Harry Elte. Architect Berend van der Lans was bij de restauratie betrokken. En bij het boek De Obrechtsjoel. ‘Dit gebouw was Eltes meesterwerk.’

“Als je niet beter weet zou je ook kunnen denken dat het een soort krachtcentrale is,” zegt Berend van der Lans. Hij staat op een afstandje te kijken naar het wat gesloten, hoekige, kubistische gebouw op de hoek van het Jacob Obrechtplein en de Heinzestraat in Zuid. Maar het is toch echt de Raw Aron Schuster Synagoge, beter bekend als de Obrechtsjoel. De belangrijkste synagoge van de Joodse Gemeente in Amsterdam, die in 1928 door architect Harry Elte werd opgeleverd. Sinds 1996 is de synagoge een Rijksmonument.

Architect Berend van der Lans was betrokken bij de restauratie van de Obrechtsjoel, die in april 2021 van start ging, en was mede-initiatiefnemer van het boek De Obrechtsjoel, waarin het gebouw prachtig en in alle details wordt verbeeld.

“De belangrijkste vraag van de Joodse Gemeente was of we het gebouw technisch weer op orde wilden brengen. Daarvoor moest het gebouw waterdicht, veilig en gezond, en energiezuinig gemaakt worden. En, niet onbelangrijk, de glas-in-loodramen, een zeer belangrijk en kenmerkend element van de Obrechtsjoel, moesten worden aangepakt.”

Van der Lans wijst naar een natuurstenen dorpel onder een raam dat aan de buitenkant met lood is bekleed. “Elte hield niet van schuin. En daardoor lieten bepaalde aanhechtingen water door. Het heeft daar negentig jaar lang gelekt, dat hebben we nu verholpen.”

Sober en kubistisch

Harry Elte begon als leerling van de beroemde architect H.P. Berlage. “Maar al snel begon hij eigen werk te ontwerpen,” zegt Van der Lans. “In de jaren twintig begon Elte voorzichtig wat stijlkenmerken van de Amsterdamse School over te nemen, maar kort daarna kwam hij tot zijn eigen stijl. Die is hoekig, sober, kubistisch. Gebouwen met veel grote vlakken en af en toe een frivool raam.”

De Obrechtsjoel lijkt een beetje op het Raadhuis van Willem Dudok in Hilversum. “Ja, dat hoor ik wel vaker. Maar het grappige is dat dit gebouw er drie jaar eerder stond. Ze zijn beiden geïnspireerd door het werk van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright, met uitspringende delen in de gevel. Als je naar foto’s van de Unity Temple in Illinois kijkt…”

Het metsel- en voegwerk van de Obrechtsjoel is gereinigd en hersteld, zodat de karakteristieke horizontale belijning van Elte weer goed zichtbaar is. Net als de verstevigde daken en het verhelpen van lekkages, was ook het veilig en gezond maken van het gebouw belangrijk. “Ik maakte net niet voor niets de vergelijking met een krachtcentrale. Het gebouw heeft een gesloten uitstraling. Dat heeft ook te maken met de constante dreiging van terroristische aanslagen. De veiligheid ging voor alles. Er kon geen raam open. We hebben de vluchtwegen op orde gemaakt.”

Door die geslotenheid kwam er geen verse lucht het gebouw in. “Je kon licht in het hoofd worden als je lang binnen was,” zegt Van der Lans. “We hebben in de kelder een nieuwe luchtbehandelingsinstallatie toegevoegd die verse lucht injecteert. Bovendien hebben we de ramen geïsoleerd door er voorzetramen voor te plaatsen met een goede spouwventilatie. Al met al is daardoor het comfort ook toegenomen. Zullen we binnen gaan kijken?”

Geluiddemping

Ook in de synagoge is er het een en ander verbeterd. Naast het dak en het plafond, die nu goed geïsoleerd zijn, is er iets gedaan aan de akoestiek. “Die was voor de renovatie fantastisch voor zang, maar dramatisch voor het gesproken woord, waardoor er minder mensen naar de dienst kwamen. Het is een strak interieur met harde wanden en plafonds. Het geluid ging kaatsen.”

Hij wijst naar boven. “We hebben tweehonderd vierkante meter geluiddempend materiaal ingebracht, zo goed als onzichtbaar. Een soort stucplaten van 4 centimeter dik, bestaand uit steenwol met een coating eroverheen gespoten. Die platen zijn los van de wanden gemonteerd, en zorgen voor een zeer acceptabele geluiddemping.”

Veel van de prachtige hoge glas-in-loodvensters die ernstig in verval waren, zijn gerestaureerd. Het licht valt daardoor weer schitterend naar binnen. “Elte koos ook voor een revolutionaire opstelling van de banken, waardoor iedereen in de synagoge hetzelfde zicht heeft op wat er in het midden gebeurt met de voorzanger en degene die uit de Thora voorleest.”

Oorlog niet overleefd

Harry Elte is nooit een heel bekende architect geweest. “Omdat hij de oorlog niet heeft overleefd,” zegt Van der Lans. Elte overleed op 1 april 1944 in het concentratiekamp Theresienstadt, waarschijnlijk aan een longontsteking. “Je kunt ook zeggen dat hij vermoord is. Een groot deel van zijn archief is door de Duitsers vernietigd. In het boek dat we maakten over de Obrechtsjoel hebben we hem veel aandacht gegeven. Dit gebouw was zijn meesterwerk. Het was heel lang een puur religieus gebouw. Dat de deuren nu iets meer opengaan, is mooi.”

Dat was ook een vraag aangaande de renovatie – er is sprake van een teruglopend aantal mensen dat naar de diensten komt. “Al is het bezoek na de restauratie wel weer wat toegenomen. En het wordt nog gebruikt om huwelijken te voltrekken,” zegt Van der Lans. “Maar we hebben ook gekeken hoe zo’n groot gebouw nog meer gebruikt zou kunnen worden. Er worden nu rondleidingen gegeven, en lezingen, en misschien kunnen er ook concerten worden georganiseerd.’”

En er is dus het boek. Het mooi vormgegeven De Obrechtsjoel, een initiatief van Van der Lans en Paula Blocq, bestuurslid van de synagoge. “Dat boek is een ambassadeur van het gebouw, met de algemene geschiedenis, persoonlijke verhalen van mensen uit de gemeenschap, architectuur, en dus veel aandacht voor Harry Elte. Hij heeft, met zijn gebouwen zo blijkt, toch impact gehad op de stad. Hij verdient al die aandacht zeker.”

De Obrechtsjoel. Harry Elte en zijn meesterwerk voor Joods Amsterdam. Onder redactie van Berend van der Lans, Paula Blocq en Coen van Bergeijk. LM Publishers, €29,50. 192 blz.