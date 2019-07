Een rondje kost nog steeds het meest in Amsterdam

De horeca-onderzoekers gaan naar de bekendste terrassen van de stad. Beeld ANP

Dat blijkt uit onderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners, dat ieder jaar een rondje in 21 Nederlandse steden bestelt: twee koffie, twee bier, twee frisdranken en twee rosé. Ze gaan hiervoor naar de bekendste terrassen van een stad: in Amsterdam bijvoorbeeld het Rembrandtplein en het Leidseplein.

In Amsterdam betaal je voor het rondje gemiddeld 27,05 euro, terwijl deze drankjes in Zwolle maar 21,90 euro kostten. Gemiddeld genomen kostten de acht drankjes 23,35 euro in Nederland. In Amsterdam betaal je dus ongeveer 3,40 euro per drankje, tegenover 2,90 gemiddeld in Nederland. Overigens is een fluitje bier met 2,40 euro het goedkoopst in Almere, en in Arnhem ben je het goedkoopst uit voor koffie.

Prijsstijging

De prijzen in Amsterdam stegen afgelopen jaar met 7,8 procent, terwijl dit gemiddeld 3,1 procent was. Vorig jaar kostte hetzelfde rondje nog maar 25,10 euro.

Dat Amsterdam de duurste stad is vinden de onderzoekers niet vreemd, aangezien de prijzen voor vastgoed en huur hier ook veel hoger zijn.

Volgens het horecabureau zijn de drankjes in het algemeen vooral duurder geworden door de btw-verhoging. De btw voor alcoholvrije drank ging met drie procent omhoog van zes naar negen procent. Als de btw-verhoging niet mee wordt genomen, stegen de prijzen maar 1,9 procent gemiddeld, en dat is de laagste stijging in vijf jaar tijd.