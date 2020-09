Een Rolex is een geliefde roversbuit

“Laat los, anders schieten we!,” klinkt het op de laatste dag van januari 2019 even na een uur ‘s nachts in de J.J. Viottastraat in Amsterdam- Zuid. Drie jongens hebben een moment daarvoor een man naar de grond gewerkt. Nu draaien ze zijn linkerarm naar boven. Ze grijpen naar zijn pols. Daar zit waar ze op uit zijn: een Rolex. Wanneer ze het horloge hebben afgepakt, sprint het drietal weg. Een half uur later maakt een van hen een filmpje met zijn telefoon. Hij houdt de arm van een van de anderen omhoog en zegt ‘Daytona’, een verwijzing naar het model. Amper negen uur later maken dezelfde jongens een nieuw filmpje. Daarin laten ze allebei een waaier met briefgeld zien.

Op dat moment gaan in diverse media verhalen over een ‘Rolexbende’ die Amsterdam teistert. Een groep straatrovers zou het specifiek voorzien hebben op de dure horloges en zou Oud-Zuid en het centrum afschuimen, op zoek naar buit. Een van de slachtoffers is Estelle Cruijff. Eind 2018 krijgt ze in de Vossius­straat een harde klap op haar hoofd en wordt ‘je klok, je klok’ geroepen. Ze wordt geschopt en met haar hoofd op de grond gehouden. Nadat de rovers haar gouden Rolex los hebben gekregen, gaan ze ervandoor op een scooter.

Afluisterapparatuur

Na de beroving in de J.J. Viottastraat bekijkt de recherche camerabeelden uit de omgeving, daarop is te zien hoe drie mannen vlak voor de beroving uit een zwarte Golf stappen. Twee ­minuten later komen ze teruggerend, stappen in en rijden weg. De Golf blijkt op naam te staan van de moeder van Oussama A., een van de latere verdachten. Er wordt besloten de auto vol te hangen met afluisterapparatuur. Twee dagen nadat opnieuw iemand op gewelddadige wijze van zijn Rolex is beroofd, in de Lomanstraat, luistert de recherche mee wanneer Oussama A. zegt dat ze met de ‘Batman’ (aanduiding voor het type Rolex) naar een juwelier in België gaan waar ze er ‘8 voor krijgen’.

In de auto wordt uitgebreid teruggeblikt op eerdere berovingen. Zo heeft Mounir C. het over een beroving op het Europaplein, twee jaar eerder. “Ik ren met baksteen op hem af, hè broer.” In een ander gesprek zegt Oussama dat hij een ‘mocro’ helemaal ‘kapot’ heeft geslagen. Dat verhaal blijkt overeen te komen met een beroving op de Sloterkade. Wanneer de mannen in de auto langs de Vossiusstraat rijden, de plek waar Estelle Cruijff beroofd is, zegt Mounir C.: “Daar hebben wij die Nicolette van Dam gegeven. Lijp. Daar, precies daar hebben we Nicolette gegeven. Ik bedoel die Cruijffoes, Estelle.”

Een dag later is de familie Van Dam wél slachtoffer. Als René van Dam, de vader van Nicolette bij het Hilton Hotel over de Apollolaan loopt, komt Mourad B. op hem afgestormd en slaat hem tegen het hoofd. Van Dam, die wordt bestolen van zijn Rolex Milgauss, breekt zijn voorhoofd, gehemelte, neus, jukbeen en oogkas. Daarnaast scheurt de ondernemer twee pezen bij zijn rechterschouder.

Het genoemde drietal is zeker niet het enige groepje dat het voorzien heeft op dure horloges. In december 2018 hield de politie ook al een Rolexbende aan, die bestond uit Franse en Algerijnse daders. Het roven van Rolexen is dan ook allerminst een exclusief Amsterdams fenomeen. In steden als Parijs, Londen en Barcelona zijn de laatste jaren bendes actief die het gemunt hebben op dure horloges. Dat gaat overal gepaard met extreem geweld.

Waardesprong

“Er is nergens meer cash. Het heeft voor criminelen geen zin om een bank of een tankstation te beroven, mensen met horloges wel,” zegt een Amsterdamse horlogehandelaar. Voor dit artikel sprak Het Parool er vier. Omwille van hun veiligheid, willen ze niet met hun naam in de krant. Dat hun branche daar niet transparanter door oogt, nemen ze voor lief. Allemaal hebben ze het over de enorme waardesprong die ­Rolexen de afgelopen jaren gemaakt hebben. Aan de ene kant wordt die veroorzaakt door de toegenomen populariteit van Rolex. Op sociale media wordt graag gepronkt met een wrist roll, polsrollen, van een duur horloge. Maar een veel belangrijker factor is de kunstmatige schaarste.

Een voorbeeld: een Rolex Daytona met de felbegeerde wit-zwarte ‘panda’-wijzerplaat kost volgens de website van het merk 12.500 euro. Omwille van het imago van exclusiviteit maakt Rolex echter expres weinig exemplaren. Gevolg daarvan is dat het model alleen in de tweedehands handel te koop is, voor ongeveer het dubbele bedrag. De werkelijke waarde van populaire modellen ligt daar aanmerkelijk hoger dan de winkelwaarde. Daarnaast zal elke handelaar je vertellen dat een Rolex alleen maar in waarde stijgt. Modellen die twintig jaar geleden verhandeld zijn voor 1500 euro, zijn inmiddels het tienvoudige waard. Of meer. En dus tiert de handel in het grijze circuit welig.

Hoofdprijs

Dat maakt een Rolex niet alleen interessant als belegging of handelswaar, maar ook als object om te stelen. Om heling te voorkomen zijn ­handelaren in tweedehands horloges verplicht persoonsgegevens van degene van wie ze hebben gekocht op te slaan in het digitaal opkopers register (DOR). De reikwijdte van het DOR stopt echter bij de grens. En de horlogehandel niet. Integendeel, die is juist heel internationaal. “In het buitenland kun je een gejatte klok als goed verkopen. Daar is handje contantje ook nog ­normaal,” zegt een van de handelaren. “Een ­gestolen horloge levert zo de hoofdprijs op.” En wat die prijs precies is, is via horlogesite ­Chrono24 nauwkeurig te bepalen.

Oussama A. is inmiddels op vrije voeten, Mounir C. en Mourad B. zitten nog steeds in voorarrest. Dinsdag staan zij met een vierde verdachte terecht voor onder meer het in wisselende samenstelling plegen van een reeks gewelddadige Rolexroven en een mislukte poging daartoe. Chris Pittau, advocaat van Mounir C., zegt dat er in de afgeluisterde auto ‘veel’ en ‘door iedereen’ is gesproken over straatroven uit het verleden. Dit zou volgens zijn cliënt stoerdoenerij zijn. “Ook waar het eigenlijk andere daders betreft, wordt onderling gepocht over straatroven van anderen.”

De berovingen zijn voor de slachtoffers zeer traumatisch geweest. Tijdens een inleidende zitting sprak de officier van justitie daarnaast ook over de maatschappelijke onrust in de buurt ‘in het bijzonder in Amsterdam Oud-Zuid’. Die onrust is er nog steeds. De horlogehandelaren die deze krant sprak, zeggen allemaal dat ze hun klanten aanraden voorzichtig te zijn. “Ik zeg tegenwoordig altijd dat ze niet moeten gaan stappen met een dure klok om,” ­aldus een van hen. “Als je een duur horloge om doet, zorg dan dat je lange mouwen draagt,” zegt een ander. Over wat te doen als je dan toch ­beroofd wordt? “Gewoon afgeven, het is het niet waard om voor een klokje in elkaar geslagen te worden of te sterven.”

Met die laatste opmerking verwijzen ze naar de dood van de 24-jarige Bas van Wijk, die afgelopen zomer bij de Nieuwe Meer werd doodgeschoten toen hij probeerde te voorkomen dat een vriend werd beroofd van diens horloge. Toen de politie de dader enkele dagen later arresteerde, werden een vuurwapen en het horloge gevonden: een imitatie-Rolex.