Een rit naar het Afvalpunt is nu een uitje

File bij het Afvalpunt op de Struisgrasstraat in Noord. Beeld Jean-Pierre Jans

Af en aan rijden ze. Sommigen met aanhangwagens vol tuinafval of meubilair dat z’n beste tijd heeft gehad. Anderen met een kartonnen doos op schoot waar, voor zover zichtbaar, nauwelijks iets in zit. Op de vraag wat ze komen brengen, zegt een van de mannen in de rij: “Ik ben hier al voor de tiende keer.”

Het is spits deze zaterdag bij de verschillende Afvalpunten in Amsterdam. Bij de vuilstort van Oost op de Rozenburglaan, staat met regelmaat een file voor de toegangspoort. Nathan Dyer heeft een auto vol: dozen, oude kussens, een bureaustoel die zo te zien al meerdere decennia over de houdbaarheidsdatum heen is. “Kwam ik tegen op zolder. We hadden geen idee dat ie daar nog stond. Mijn vrouw en ik hebben er nog even naar staan kijken en hebben herinneringen opgehaald. Maar we waren het erover eens dat ie weg moest.”

Het vele thuiswerken van de laatste weken leidt bij veel Amsterdammers kennelijk tot een wel heel rigoureuze voorjaarsschoonmaak. Bij Bram Schreurs bijvoorbeeld, die vanmorgen de hele garage is gaan uitmesten. “Nu had ik er de tijd voor. Normaal gesproken staat de zaterdag in het teken van sportende kinderen, maar door de coronacrisis staat dat allemaal stil. Een mooie gelegenheid dus om achterstallig opruimwerk te doen.”

De file staat hier op de Rozenburglaan vooral omdat de toegang tot het Afvalpunt beperkt is, zegt een nogal knorrige medewerker van het terrein. “We laten ze maar mondjesmaat toe, zodat we op het platform niet te veel drukke toestanden krijgen. Als iedereen in zijn auto blijft zitten, houden ze afstand tot elkaar en lopen ze elkaar niet in de weg als ze met hun grofvuil in de weer zijn.”

Een auto vol kinderen en afgedankte tuinmeubelen

Ook elders in de stad is het druk bij Afvalpunten. Bij de Struisgrasstraat, vlakbij de Papaverweg in Noord is het af en aan druk. Hetzelfde geldt voor het punt op de Henk Sneevlietweg in Nieuw-West. Bij de laatste vuilstort staat Abderrahim met een auto vol kinderen en afgedankte tuinmeubelen. “Ik vind het eigenlijk wel leuk om er even uit te zijn, dit was een mooie reden. We zitten met het hele gezin best veel met elkaar. Dat huisje van ons gaat uiteindelijk vervelen.”

Joyce van Aert uit Oost is met haar man de hele ochtend in de weer geweest in haar volkstuintje: zij hebben een aanhangwagen vol tuinafval. “Wij werken al lang niet meer, maar hebben als regel dat we altijd in het eerste weekend van april de hele tuin zomerklaar maken. We hadden er niet helemaal op gerekend dat het vanwege corona zo druk zou zijn vandaag. Hadden we dat geweten waren we op een andere dag gegaan.”