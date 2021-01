Een reuzenrad van 36 meter hoog? Aan het Oosterdok? Bewoners vrezen kermis

Beeld Getty Images

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft vlak voor Oud en Nieuw een watervergunning verleend voor het reuzenrad, ter hoogte van wetenschapsmuseum Nemo, achter architectuurcentrum Arcam. De aanvraag is ingediend door Vallentgoed Kermisexploitatie, die naar eigen zeggen het grootste reuzenrad van Europa verhuurt en daarmee over de wereld is reist. Het is een vergunning voor een jaar, die ingaat in februari 2021, betrokkenen kunnen nog bezwaar maken.

Buurtbewoners vrezen dat zij een kermis voor de deur krijgen, maar dat is volgens betrokkenen niet het geval. Het reuzenrad is een initiatief van Expeditie Oosterdok, een samenwerking tussen twaalf culturele instellingen in het gebied, waaronder het Scheepvaartmuseum, Nemo en Arcam, plus zeventien bedrijven, zoals Oracle, Booking.com en Sea Palace. “Wij willen ook geen kermis voor de deur,” zegt een woordvoerder van het Scheepvaartmuseum.

Wat de plannen dan wel zijn, is nog niet helemaal rond, zeggen de instellingen en Expeditie Oosterdok. Het idee is dat bezoekers aan musea ook het reuzenrad in mogen, om van grote hoogte over de stad, het IJ en het Oosterdok te kijken. Een culturele attractie, waarbij het verhaal van het gebied centraal staat.

Werktitel: Eye Amsterdam, met een verwijzing naar London Eye, het reuzenrad in Engeland. Dat is overigens een stuk hoger dan het Amsterdamse kleine zusje: 135 meter.

Toerismepretpark

De verstrekte watervergunning is een eerste stap, maar nog niet voldoende. Het Waterschap kijkt alleen naar het waterbeheer en heeft hiervoor geen bezwaren gevonden. Ook stadsdeel Centrum, in samenspraak met de Omgevingsdienst, moet nog een vergunning verlenen. Dat is nog niet gebeurd

“Een groep samenwerkende culturele instellingen is naar ons toe gekomen met dit verzoek en wij gaan met de Omgevingsdienst een integrale afweging maken,” zegt stadsdeelbestuurder Micha Mos (GroenLinks).

Walther Schoonenberg, verbonden aan de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, is tegen de plannen. “Een reuzenrad is en blijft een kermisattractie, of het initiatief nu komt van musea of niet. Willen ze het verhaal van het Oosterdok vertellen? Welnu, dat verhaal gaat over het dichtslibben van het water in dat gebied door allerlei bebouwing, zoals de IJ-tunnel. Wat dat betreft is zo’n reuzenrad een nieuw voorbeeld van deze trend.” Hij verwacht dat het reuzenrad stuit op bezwaren van Unesco, dat de grachtengordel van Amsterdam heeft uitgeroepen tot werelderfgoed.

Inmiddels heeft de SP raadsvragen aangekondigd. “Ik dacht dat wij in Amsterdam met elkaar hadden afgesproken dat we geen toerismepretpark meer willen,” aldus fractievoorzitter Erik Flentge.