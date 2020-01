Een reis naar Iran? De timing kon beter

De Amsterdamse vakantiebeurs voor bijzondere reizen 2020. Beeld Jean-Pierre Jans

Hij probeert er maar het positieve van in te zien: dat de bommen die nu vallen rond Iran, straks niet vallen. Dat de gespannen situatie in de regio na de moord op de Iraanse generaal Qassem Suleimani zijn hoogtepunt inmiddels heeft bereikt. “Niemand heeft er belang bij dat er oorlog komt in Iran, ik heb er alle vertrouwen in dat toeristen straks gewoon weer kunnen genieten van al het moois dat het land te bieden heeft.”

Maar geeft de vertegenwoordiger van reisbureau Naar Iran, die niet met zijn naam in de krant wil, ook wel toe: de timing van het zich escalerende conflict had beter gekund. “Ik moet hier nu de hele dag uitleggen dat het helemaal niet gevaarlijk is om Iran te bezoeken.”

De vele bezoekers die het afgelopen weekend op de Beurs voor Bijzondere Reizen langs de vele stands schuifelden vertrouwen het inderdaad niet helemaal. Om de haverklap vragen ze bij de verschillende deskundigen naar de gespannen situatie. En vrijwel allemaal beginnen ze over het vliegtuig waarvan Iran juist heeft toegegeven dat het leger die per ongeluk uit de lucht heeft geschoten.

Liefhebbers van het Midden-Oosten

Zo ook Jesse en Mari van Delden, zestigers uit Den Haag. Zij noemen zichzelf echte Midden-Oosten-liefhebbers. “We zijn al eens in Iran geweest, het is het mooiste en vooral het vriendelijkste land waar we ooit zijn geweest. Tot voor enkele weken geleden zou ik iedereen hebben aanbevolen erheen te gaan, maar nu zou ik zeggen: wacht een jaartje, kijk even of de situatie daar nu niet volledig uit de hand gaat lopen.”

De vertegenwoordiger van Naar Iran hoort het de hele dag, zegt hij. “Voorheen was veiligheid met name bij Iran geen enkel punt, je kon er vrij gemakkelijk komen en reizen binnen het land gaat altijd prima. Maar dat er nu een vliegtuig is neergehaald, is natuurlijk slecht nieuws voor ons.”

Wie de beurs dit weekeinde bezocht, werd bij de ingang van het complex al verwelkomd door een grote foto van de Iraanse ayatollah Khamenei. Een grapje ook een beetje, zegt een medewerker van de beurs. “De foto trekt in ieder geval een boel bekijks, niemand vraagt zich meer af waar het informatiepunt van deze beurs is.”

Perzië

Iran, door sommige medewerkers van reisorganisaties dezer dagen liever aangeduid met de oude naam Perzië, is inderdaad ook best aanwezig: het land timmert aan de weg en probeert zichzelf op de kaart te zetten als toeristische bestemming. Zoals een van de reisorganisatoren het zegt: “Een bijzonder land, voor bijzondere mensen.”

Los daarvan is de infrastructuur de afgelopen jaren verbeterd en ook zijn er steeds meer ondernemers die belastingvriendelijk toeristische activiteiten hebben ontplooid. Het land heeft cultuur te bieden, zegt de reisorganisator, maar ook een schitterende natuur: “Er is voor ieder wat wils.” Niet voor niets blijkt The New York Times het land afgelopen jaar te hebben uitgeroepen tot een topbestemming. Het aantal toeristen dat het land bezoekt, zit ook in de lift: afgelopen jaar werden er acht miljoen toeristen geteld, meer dan twintig keer zoveel als tien jaar geleden.

Maar op de vakantiebeurs weten de bezoekers het nog niet helemaal. Mari van Delden: “Ik denk dat we dit nu even een jaartje overslaan.”