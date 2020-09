Een reconstructie van de aanslag op Derk Wiersum: niemand zag het onheil naderen

Vrijdag is het een jaar geleden dat advocaat Derk Wiersum werd vermoord. De raadsman van kroongetuige Nabil B. werd doodgeschoten bij zijn huis in Buitenveldert, nadat zijn gangen minutieus in kaart waren gebracht.

Was maar iemand iets opgevallen. Had Derk ­Wiersum in de ­nazomer van 2019 maar iets vreemds gesignaleerd. Of een van zijn naasten, een buurman, of de politie. Was iemand maar op enig moment gealarmeerd door de onbekende auto’s die zo vaak traag door de straat reden, of vroeg in de ochtend geparkeerd stonden met onbekende mannen erin.

Juist doordat de daders hun doelwit tientallen keren observeerden, hadden ze zichzelf kunnen verraden. Dan hadden Wiersum en zijn vrouw en kinderen in veiligheid kunnen worden gebracht. Zodat het nooit was gekomen tot die fatale schoten waarmee in de vroege ochtend van 18 september 2019 voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een strafadvocaat werd vermoord omdat hij gewoon zijn werk deed, die vond dat ook kroongetuige Nabil B. bijstand verdiende bij zijn biecht over de groepering van Ridouan Taghi, die B. als extreem gewelddadig had beschreven.

Maar niemand zag het onheil naderen.

Een reconstructie van (de aanloop naar) een moord die nooit had mogen plaatsvinden.

Advocaat Derk Wiersum werd neergeschoten op Imstenrade in Buitenveldert. Beeld Maarten Brante

Arrestatie in P.C. Hooftstraat

Op 14 januari 2017 liet Nabil B. zich opzettelijk arresteren met een vuurwapen, in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat. Hij belde zelf de politie, omdat hij met het plan speelde kroongetuige te worden. Na zijn arrestatie verhaalde hij uitvoerig over een lange reeks liquidaties en moordplannen, waarbij hij soms zelf betrokken was geweest, in opdracht van Ridouan Taghi en diens entourage van vertrouwelingen.

De moord op misdaadblogger Martin Kok, de aanslagen op Panorama en De Telegraaf en de moord op Nabil B.’s onschuldige broer onderstreepten het geschetste beeld nog eens. Al is er niet altijd bewijs: elke ingewijde vermoedt Taghi’s hand in ook die ellende.

Dat óók B.’s advocaten grote risico’s liepen, paste bij aan Taghi toegeschreven berichten waarin hij bezwoer ‘iedereen’ rond B. ‘te laten slapen’, of intimi van verraders ‘naar de hel te zullen sturen’. Niettemin bleef onopgemerkt dat twee Amsterdamse criminelen advocaten op de korrel namen.

Badr K. en Omar C. zochten in februari 2019 online informatie over Wiersum en Bart Stapert, op dat moment B.’s tweede advocaat. De telefoon waarmee Badr K. op de raadslieden had gezocht, is in beslag genomen en doorzocht nadat hij in mei 2019 was gearresteerd voor een van de drie moordaanslagen in Amsterdam waaraan hij wordt gelinkt. Maar de recherche vond die alarmerende ‘zoekslagen’ uit februari pas ná de moord op Wiersum.

Badr K. en Omar C., die inmiddels in Spanje vastzitten voor een liquidatie, kennen aan ­Ridouan Taghi gelinkte criminelen. Badr K. is volgens bronnen bijvoorbeeld een goede bekende van Giërmo B. uit Almere-Stad, die is gearresteerd voor betrokkenheid bij de moord op Wiersum.

Giërmo B., ‘Beppie’, is gelieerd aan een bende die auto’s stal voor gebruik als vluchtauto bij misdrijven. Die bende stond volgens justitie onder leiding van Ridouans neef Anouar Taghi (27). Die liet de gestolen auto’s schoonmaken en controleren op afluister- of volgapparatuur en voorzien van petjes, handschoenen en bivakmutsen en met flessen benzine om de auto op de vlucht mee in brand te steken.

Mensen leggen bloemen bij het kantoor van de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum. Beeld ANP

Gekloonde nummerplaat

De diefstal van een snelle Audi S4 op 6 augustus 2019 in Utrecht leidt de recherche naar de door Anouar Taghi gehuurde garagebox waar tijdens een inkijkoperatie de Audi, twee Renault Méganes én drie motorscooters blijken ‘koud gezet’ – allemaal gestolen en met valse kentekens. De rechercheurs hebben maar twee peilbakens bij zich om auto’s mee te volgen, en plakken die onder de Audi en de snelste van de twee Renaults. Die keuze pakt dramatisch uit. Was het baken onder de andere Renault aangebracht, dan had de recherche in de weken daarna kunnen registreren dat die tientallen keren (!) langs het huis van het gezin Wiersum zou rijden, aan het alleen voor bestemmingsverkeer interessante Imstenrade in Buitenveldert.

Op 10 augustus rijdt die Renault om 3 uur ’s nachts de garagebox uit met een kenteken dat is gekloond van een gelijkende auto uit Friesland. De eigenaar van die Friese auto meldt zich bij de politie als hij steeds parkeerbonnen krijgt uit Amsterdam. Dan blijkt dat de gestolen Renault met het gekloonde kenteken op 23, 26, 27, 29 en 30 augustus fout geparkeerd stond vlak bij Wiersums huis.

Verkeerscamera’s hebben de auto bovendien op 5, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 27 en 30 augustus vroeg in de ochtend vanuit Utrecht naar Imstenrade zien rijden. Bewakingscamera’s registreerden dat de Renault op zeker zeven dagen stapvoets langs Wiersums woning reed.

Vanaf 30 augustus verschijnt een tweede gestolen auto op Imstenrade: een witte Opel Combo. De recherche vermoedt dat die dag de ‘spotters’, verkenners, hun werk overdragen aan de ‘hitters’ die Wiersum moeten vermoorden. Dat past bij de tip aan de recherche dat Ridouan Taghi opdracht heeft gegeven Wiersum te vermoorden en dat de ‘spotters’ en de ‘hitters’ apart zijn aangestuurd. De bestelwagen komt ook bij Giërmo B.’s huis in Almere en bij de woning van zijn halfbroer bij het Bijlmerplein in Amsterdam-Zuidoost, waar hij geregeld logeert.

In de Opel vindt de politie later vingerafdrukken en dna van Giërmo B., onder andere op de handrem, en de man die Wiersum volgens justitie uiteindelijk zou doodschieten: Moreno B. (32) uit Rotterdam.

Dan is er nog een derde belangrijke auto: een Volkswagen Transporter die twee weken voor de moord wordt gestolen in Limburg. De recherche denkt dat de groep van Anouar Taghi die vervolgens levert aan Giërmo B. Ook die Volkswagen wordt in Zuidoost én bij Wiersums huis geregistreerd – op 9, 10, 11 en 16 september. Ook in de Volkswagen zit dna van Giërmo B. aan de bestuurderskant en van Moreno B. aan de bijrijderskant. Het busje wordt uiteindelijk met een lekke band achtergelaten in de parkeergarage van Hoptille in Zuidoost.

Bloed in de auto

Giërmo B. en Moreno B., die elkaar ‘brother for life’ noemen, gebruiken vanaf 6 september tot ruim een uur voor de moord prepaidtelefoons, waarmee ze elkaar op 16, 17 en 18 september steeds ’s nachts bellen. Kort daarna duiken die toestellen op in Wiersums straat. Op 11 september en op 16 september belt het toestel dat Moreno B. volgens de recherche gebruikt Wiersum zelf. Die eerste dag zit die in het buitenland, maar stuurt hij zijn visitekaartje.

Mogelijk was de moord op Wiersum al op die dag gepland. Dat past bij berichtjes die vriendinnen van de verdachten stuurden, waaruit de politie opmaakt dat de mannen Wiersum eerst op 9 september en ook op 16 september hadden willen doodschieten.

Op 18 september parkeert de Opel Combo om 6.20 uur op Imstenrade, bij de speeltuin. Om 7.37 uur loopt Wiersum van zijn huis naar zijn elektrische Mitsubishi en stapt hij in. Volgens justitie is het de donker geklede Moreno B. die van achteren naar de bestuurderskant loopt, zijn arm strekt en seconden later een sprongetje achteruit maakt. Waarschijnlijk weigert zijn wapen. Hij strekt zijn arm opnieuw, maar loopt dan onverrichter zake richting de vluchtauto.

Een getuige hoort Wiersum ‘donder op’ roepen en ‘godverdomme’, waarna hij achter zijn belager aanrent. Dan klinken wél schoten en overlijdt de raadsman op straat. Om 7.40 uur rijdt de Opel de wijk uit, met de schutter. In de auto zit bloed van Wiersum, dat de schutter kennelijk aan zijn handen had.

De eerder armlastige Giërmo B. heeft na de moord plotseling veel geld. Hij wil naar Suriname om stukken grond en onroerend goed te kopen, schrijft hij in chats. Hij geeft zijn kinderen elk 500 euro en telt daags na de moord 15.300 euro neer voor een auto, een Kia. Contant. Als hij op 27 september naar Suriname wil vliegen, wordt hij op Schiphol gearresteerd met 2000 euro op zak. In zijn slaapkamer liggen in een schoenendoos drie bundels briefjes van 50 en 20 euro.

Loslippigheid

Op de dag van de moord bespreekt Giërmo B. met zijn vriendin in onderlinge berichtjes de benodigdheden voor een rituele wassing, waarmee iemand de boze geesten van een overleden persoon kan afweren. B. schrijft dat ‘zijn broer het reinigingsritueel ook thuis gaat doen’. Berichten van vóór de moord gaan over de aanschaf van ‘ijzers’ (vuurwapens) en over kennelijke pogingen Wiersums auto te vinden.

Vrienden en vriendinnen bespreken na B.’s ­arrestatie de problemen doordat hij in die Opel Combo is blijven rijden. Op 15 januari 2020 ­bespreekt de vriendin van Moreno B. in een met afluisterapparatuur behangen auto met zijn neef dat ‘ze met die tory met zijn tweeën waren’, dat het kenteken gestolen was, dat het dom is als je in die auto blijft rondrijden, dat B. op Schiphol is aangehouden en dat die wagen niet eens was schoongemaakt. ‘Telkens als het op televisie over de moord gaat, moet Moreno kotsen,’ zegt ze.

Ook Anouar Taghi heeft inmiddels last van loslippigheid – in zijn geval zijn eigen loslippigheid. Als in november 2019 de Renault Mégane en de Volkswagen Transporter zijn besproken in Opsporing Verzocht, zegt hij in een met microfoons afgeluisterd gesprek dat hij wordt gezocht voor de moord op Wiersum. Enkele dagen later wordt hij aangehouden.

Alle verdachten ontkennen iets met de moord te maken te hebben.