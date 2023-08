Een prima strand aan de Sloterplas, maar ja, die poepbacterie

Zandvoort mag dan Amsterdam Beach worden genoemd, de échte Amsterdamse stranden bevinden zich in de stad zelf. Het Parool strijkt er deze zomer neer: hoe liggen ze erbij? Kun je er zwemmen, wat is er te beleven? Deze week: het Sloterstrand.

Zomaar een doordeweekse zomerdag aan de Sloterplas. In tegenstelling tot vorig jaar, toen het strand bij temperaturen boven de 25 graden steevast vol badgasten lag, kun je er nu een kanon afschieten. Sinds het water is afgekeurd vanwege te hoge concentraties van de beruchte E. colibacterie, in de volksmond de poepbacterie genoemd, is dit geen officiële zwemlocatie meer.

“Dat merken we goed,” zegt Vijay Boodt (54), eigenaar van Hotel Buiten, het naastgelegen paviljoen dat zes jaar geleden verrees op de fundamenten van het oude pierenbadje van het Sloterparkbad. “Het is een stuk stiller dan anders, maar dat heeft ook met het slechte weer deze zomer te maken. Veel mensen hebben op het laatste moment toch een vakantie geboekt. We lopen dus wel flink wat omzet mis, maar dat gebeurt nu eenmaal in deze branche: om de zoveel jaar heb je een mindere zomer.”

Verwacht van Boodt geen klaagzang, want ondanks de betrekkelijke rust gaan de zaken allerminst slecht. In de weekends zit het vol – het sfeervolle restaurant heeft een leuke kaart (oesters!) – en Hotel Buiten is ook een populaire trouw- en feestlocatie. Het turquoise, uit oude materialen opgetrokken paviljoen werd in 2017 gebouwd na een crowdfundingsactie van buurtbewoners. Zij hadden eerst een oude bouwkeet neergezet vanwaaruit ze drankjes en ijs verkochten, maar nadat die op instorten stond, werd Hotel Buiten geboren.

Voortschrijdende integratie

Was het paviljoen de eerste jaren vooral bij de buurt in trek – het Sloterstrand ligt aan de rand van een nieuwbouwwijk –, in coronatijd wisten ook andere Amsterdammers de weg naar Nieuw-West te vinden. Boodt: “Veel mensen gingen in die tijd hun eigen stad ontdekken en kwamen zo hier terecht. Want met een strand voor de deur is het een unieke plek. De gemeente mag zich in de handen wrijven met initiatieven als dit; eerst was hier helemaal niets.”

Hotel Buiten (‘Onthaast op dit unieke stukje urban nature’) is het levende bewijs van de voortschrijdende integratie in Nieuw-West, zegt Boodt. Het strand wordt bezocht door Amsterdammers in alle kleuren en soorten, en die weten allemaal de weg naar het paviljoen te vinden – de multiculturele samenleving in optima forma. “Alles loopt door elkaar heen. Vroeger waren het gescheiden werelden, maar nu komen ook de vrouwen met een hoofddoek een kopje muntthee drinken. Al die verschillende culturen ontmoeten elkaar hier.”

Terug naar het strand. Verspreid over de 150 meter lange en 40 meter brede zandstrook en de achterliggende grasweide liggen plukjes zonaanbidders: gezinnen met kinderen, singles met een boekje, stelletjes die een potje rummikub spelen op een kleedje. Niemand trekt zich iets aan van de vele waarschuwingsborden waarop te lezen valt dat zwemmen op eigen risico is. “Poepbacterie?” zegt een jonge moeder die anoniem wil blijven. “Zolang ze geen liters water binnenkrijgen, is er volgens mij niet zoveel aan de hand. Ik ken niemand die er ziek van is geworden.”

Dus laat ze haar kinderen rustig pootjebaden in het ondiepe water, dat is afgezet met drijflijnen. Zij geniet intussen van het weidse uitzicht over de Sloterplas, die tussen 1948 en 1956 ontstond door de zandwinning ten behoeve van de bouw van de Westelijke Tuinsteden. De bovenlaag van veen en klei werd gebruikt voor de ophoging van het Sloterpark.

Varkensbaai

Aan de noordwestkant van de plas verrees in 1957 het Sloterparkbad, gevolgd door een overdekt zwembad in 1973. Het strandje aan de Varkensbaai, zoals dit deel van de Sloterplas vroeger werd genoemd, was toen niet meer dan wat gras en modder, onvergelijkbaar met het fijne zand dat hier in 2017 werd gestort. In de eerste jaren klaagden buurtbewoners nog over de rotzooi die hier elke dag werd achtergelaten, maar nu om de 30 meter afvalbakken staan, is dat probleem, behoudens in de drukke weekends, ook opgelost.

Een prima strand dus, inclusief een nieuwjaarsduik op 1 januari, maar ja, dat vermaledijde zwemwater. De blauwalg is inmiddels onder controle – het water wordt gefilterd door de mosselschermen die een paar jaar geleden zijn geplaatst . Maar de E. colibacterie is hardnekkiger. De vervuiling wordt veroorzaakt door poepluiers en de uitwerpselen van de vele vogels die de Sloterplas als territorium gebruiken. Vrijwilligers van het stadsdeel spreken de badgasten aan op hun gedrag en de gemeente onderzoekt samen met Waternet of pompen kunnen helpen de doorstroming van het water te bevorderen.

De kwaliteit van het zwemwater moet twee jaar achtereen aan de normen voldoen, dus wordt het strand pas op z’n vroegst in 2025 weer aangewezen als officiële zwemlocatie. Maar Vijay Boodt blijft optimistisch. “Nu het zo rustig is, zullen er ook minder poepluiers in het water terechtkomen.”

Hotel Buiten heeft een vergunning voor tien jaar. Boodt: “We moeten afwachten wat er over vier jaar gebeurt, maar de gemeente zou zichzelf enorm in de vingers snijden als we dan moeten verdwijnen. Dat zou eeuwig zonde zijn.”