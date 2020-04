Een plan dat wél moet lukken voor probleemwijk Holendrecht-West

Holendrecht-West is een probleemwijk op een toplocatie. Een heel pakket maatregelen moet daar verandering in brengen. Stap voor stap, want het vertrouwen van de bewoners is broos.

Hij lijkt geregeld over twee heel verschillende wijken te gaan, de nieuwe nota Kansen voor ­Holendrecht. Er zijn veel lovende woorden voor de gunstige ligging van de wijk, de ruime opzet, het vele groen en de uitstekende verbindingen via metro of trein met de binnenstad. Een top­locatie, klinkt het wervend, en een ideale plaats van vestiging voor wat de ‘stadsgeoriënteerde nieuwkomer’ wordt genoemd.

Maar dan komen de cijfers over de problemen in Holendrecht-West, niet voor niets door het stadsbestuur aangewezen als ‘ontwikkelbuurt’. De werkloosheid ligt twee keer zo hoog als het gemiddelde in de stad en vier keer zo veel mensen zitten in de schuldhulpverlening. Van de 7300 bewoners van de wijk, een kwart onder de 17 jaar, is de helft laaggeletterd of licht verstandelijk beperkt.

Nieuwe aanpak

Schokkende cijfers, vindt ook dagelijks bestuurder Dirk de Jager van Zuidoost. “Ik stond er echt van te kijken toen ik ze voor het eerst onder ogen kreeg. Ze zijn extra treurig omdat er de afgelopen twintig jaar veel is gedaan om de situatie in Holendrecht-West te verbeteren. Als we eerlijk zijn, zijn we nauwelijks verder gekomen. In een aantal opzichten is zelfs sprake van een verslechtering.”

Nu ligt er dus een zogeheten principenota, die moet leiden tot een nieuw plan van aanpak. Een andere aanpak, benadrukt De Jager. “Als je ­terugkijkt naar wat er is gebeurd, moet je vaststellen dat er heel veel projecten zijn geweest. Die lopen een paar jaar en houden dan weer op. Dat werkt dus niet goed. We werken nu aan een plan voor de komende twintig jaar. Dat heb je nodig om iets te kunnen veranderen.”

Er ligt een heel pakket maatregelen klaar, ­variërend van het bouwen van enkele duizenden nieuwe woningen tot het aanleggen van sportvelden en de komst van een jongeren­centrum. Holendrecht moet aanhaken bij de ontwikkelingen aan de andere kant van het spoor waar een deel van vroegere kantorenpark Amstel III wordt omgetoverd in een levendige woonwijk met aantrekkelijke voorzieningen.

Kwetsbare mensen

Tegelijkertijd wordt ook gekeken naar de ­samenstelling van de bevolking in de wijk. “De woningen in Holendrecht zijn relatief goedkoop. Daar wonen relatief veel kwetsbare mensen,” zegt de bestuurder De Jager. “Je ziet dat mensen die erin slagen een baan te vinden, de wijk vaak verlaten. De vrijkomende woning wordt vervolgens toegewezen aan een nieuwe kwetsbare huurder. Daarover gaan we praten met de corporaties.”

Het verdrijven van kwetsbare groepen is ook een instrument om de statistieken in gunstige zin om te buigen, maar daarvan is volgens De ­Jager geen sprake. “We willen langzaam toewerken naar een betere balans, maar van de huidige bewoners hoeft niemand te vertrekken. We willen dit juist samen met de bewoners doen, en met de andere partijen die in de wijk actief zijn.”

Over het betrekken van de bewoners wordt in de nota een harde noot gekraakt. In Holen­drecht-West dreigt participatiemoeheid, staat er zwart op wit, het resultaat van veel bijeenkomsten en weinig opbrengst door de jaren heen. De Jager: “Dat is een concreet risico. Het betekent dat wij duidelijk moeten maken dat het nu anders gaat. Dus vooral geen vergezichten schilderen, maar stap voor stap resultaten neerzetten.”

Dat kan bijvoorbeeld het gewenste jongerencentrum zijn, maar ook een offensief tegen zwerfvuil dat de wijk wél schoner maakt. “Er wordt heel veel rotzooi op straat gegooid,” zegt De Jager, “en huisvuil aangeboden op de ­verkeerde dagen. Dat blijkt een hardnekkig ­probleem te zijn, en tegelijkertijd is het voor veel bewoners een bron van ergernis. Als het lukt daar iets aan te doen, geeft dat vertrouwen.”

Criminaliteit

Een andere prioriteit is de veiligheid. Er is veel criminaliteit in de wijk, met als bijkomend probleem dat er weinig wordt gemeld bij de politie uit vrees voor represailles. “We kunnen de openbare ruimte veiliger maken, maar het zal ook duidelijk moeten worden dat het onacceptabel is om mensen te bedreigen of in elkaar te slaan. Dat moeten kinderen thuis leren, op de kinderopvang, op school én op straat.”

Voor de aanpak is veel geld nodig. Het stads­bestuur heeft eerder dit jaar met een bestuursopdracht duidelijk gemaakt de komende decennia veel geld en aandacht te willen steken in ­Holendrecht-West en de andere ontwikkelbuurten in Zuidoost, maar onduidelijk is of het corona­virus roet in het eten gaat gooien. De ­Jager is duidelijk: “Er moet geld naar Zuidoost komen. Het is nu harder nodig dan ooit.”