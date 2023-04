Een paal in plaats van een boom in een perkje op de KNSM-laan

Een paal, gemaakt van boom, ís geen boom. Beeld Jennifer Gijrath

Bomen geven kleur aan de stad. Niet alleen zijn ze onmisbaar in het ecosysteem, het oog wil ook wat. Een straat zonder bomen is maar een kale bedoening. Toch lopen we de bomen in de regel achteloos voorbij. Je mist ze pas als ze er opeens niet meer zijn. Net als vogels trouwens, en volle terrassen.

Volgens de website van de gemeente Amsterdam staan er in de stad ongeveer één miljoen bomen. Nou, dat is er in elk geval eentje minder, al bijna een jaar.

Het KNSM-eiland is een architectonisch paradepaardje. De gebouwen en de binnentuinen, de straten en het groen, er is allemaal heel goed over nadacht. Het past precies.

De KNSM-laan is ook zo’n mooi voorbeeld. De straat is deels gescheiden door een langgerekte strook groen vol bomen en planten. Ter hoogte van het Mien Ruysplantsoen is de toch al brede stoep nog een stuk breder, in een bolling. Het lijkt wel een minipleintje met die bankjes, bomen en een bord dat honden niet los mogen lopen.

Pontificaal op het minipleintje, in het verlengde van de stoep, staat geen boom. Die stond er wel. Daar getuigt het vierkantje perkje van. Het is een perkje zoals dat ook rondom de andere bomen hier ligt. Uit dit perkje groeit alleen geen boom meer. Er staat wel een houten paal in. Die is er met beleid in gezet. De paal staat minutieus in het midden.

Hij is bruin, bijna twee meter hoog en gemaakt van boom, maar een boom is het niet.

Volgens bewoonster Barbara van Schaik stond hier een bijzonder groot exemplaar, ze vermoedt een populier. “Maar in ieder geval sinds juni 2022 is deze plek ingenomen door een paal.”

In barstjes in de paal zijn, op meerdere plekken, plastic bloemetjes gestoken. Van Schaik: “Ik denk door een buurtbewoner, niet door de gemeente.”

Van Schaik vraagt zich af of hier ooit nog een echte boom komt. “Het netjes aangeharkte perkje rond de paal doet dat wel vermoeden. Is de nieuwe boom nog niet geplant omdat het nog niet het juiste jaargetijde daarvoor was? Of is men hier simpelweg vergeten de bestrating aan te passen?”

Prima vragen.

Stadsdeel Oost: nieuwe boom komt dit voorjaar De boom op de KNSM-laan is gekapt omdat hij onderdeel is van het vervangingsprogramma, aldus een woordvoerder van stadsdeel Oost. “Bomen doen mee aan dit programma als ze ziek zijn of een bacterie hebben. Het planten of verplaatsen van bomen kost tijd door het zoeken naar een geschikte plek, het juiste seizoen en een bodemonderzoek. We proberen binnen maximaal drie jaar voor elke gekapte boom een nieuwe te planten.” De boom op de KNSM-laan zal worden vervangen en daarom staat er op die plek nu een houten paal. “Het vervangingsprogramma is in volle gang en de boom zal naar verwachting nog dit voorjaar worden geplant.”