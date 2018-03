Een op de zes mijdt ov weleens vanwege onveiligheid

Dat blijkt uit de jaarlijkse Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer. Daarin zijn ruim 1100 Amsterdammers gevraagd naar hun mening.



Vorig jaar zei 13 procent van de reizigers nog dat ze bepaalde plekken in het ov vaak of soms mijden.



Lelylaan

Station Lelylaan wordt in het onderzoek het vaakst genoemd als plek die reizigers links laten liggen vanwege de veiligheid, maar ook Amsterdam Centraal, Bijlmer Arena en de verschillende metrolijnen van en naar Zuidoost worden gemeden. Vorig jaar stond CS nog op de eerste plek.



Metro(stations) worden relatief het vaakst genoemd en reizigers die zich onveilig voelen, noemen voornamelijk zakkenrollers en jongeren met ongepast gedrag als oorzaak.



Bellende reizigers

Opvallend is verder dat er ten opzichte van 2016 over het algemeen minder overlast wordt ervaren in het ov. Bellende medereizigers (52 procent) en ander geluidsoverlast (40 procent) zijn de grootste bronnen van de problemen, maar ook dronken mensen, rondhangende jongeren en bedelaars worden genoemd.



Verder vinden meer reizigers (29 procent) het veel te druk in het Amsterdamse openbaar vervoer, in 2016 was dat 23 procent. Vooral dagelijkse reizigers hebben last van de drukte. Door drukte in het openbaar vervoer voelen vier op de tien reizigers zich soms of vaak onveilig.



Al met al komt het gemiddelde cijfer waarmee de ondervraagden het openbaar vervoer beoordelen vrijwel even hoog uit als een jaar eerder: een 7,7. In 2016 was het een 7,6.