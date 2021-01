Eén op de acht Amsterdammers heeft antistoffen tegen corona

Beeld ANP

Dat blijkt uit onderzoek van Sanquin onder bloeddonoren in de eerste week van januari. Sinds het begin van de coronapandemie onderzoekt de bloedbank wekelijks steekproefsgewijs onder 2000 bloeddonoren of er antistoffen tegen het coronavirus aanwezig zijn in het bloed.

Er zit een vertraging van twee weken in de cijfers, omdat bloeddonoren twee weken klachtenvrij moeten zijn voordat ze doneren. Sanquin verwacht daarom dat de cijfers in januari nog verder zullen toenemen. In de periode tussen 7 en 31 december had 10 procent van de Nederlanders antistoffen. Het aantal mensen dat antistoffen opbouwde in de regio Midden-West, waar Amsterdam en Utrecht onder vallen, loopt gelijk met het landelijk gemiddelde.

De resultaten zijn niet volledig af te spiegelen naar de Nederlandse bevolking, maar wel een belangrijke indicator, zegt een woordvoerder van Sanquin. Dat zou dan betekenen dat om en nabij 2,3 miljoen Nederlanders, onder wie bijna 100.000 Amsterdammers, antistoffen hebben opgebouwd.

Immuniteit

Antistoffen kunnen helpen bij het opbouwen van immuniteit, maar werken niet altijd, zegt de woordvoerder. “Het hangt af van mutaties. Specifieke antistoffen helpen op een gegeven moment niet meer, omdat ze een nieuwe mutatie van het virus niet herkennen." Het is wel zo dat er nog steeds antistoffen gemeten worden bij bloeddonoren die in de eerste golf besmet raakten. “Je lichaam herkent het virus dan snel: je afweer heeft ook een geheugen.”

Mark Kramer, bestuurslid van het Amsterdam UMC en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (Roaz) van Noord-Holland en Flevoland, zegt dat nog weinig bekend is over immuniteit. “Als je naar de literatuur kijkt, lijkt de immuniteit in elk geval voor een paar maanden te zijn.”

Inenten zorgpersoneel

Volgens de Volkskrant wordt artsen en verpleegkundigen in het Radboud UMC in Nijmegen gevraagd om van de eerste ronde aan vaccinaties af te zien, als ze de afgelopen drie maanden het coronavirus onder de leden hebben gehad. In Noord-Holland, dus ook in de Amsterdamse ziekenhuizen, en Flevoland wordt dat gevraagd aan zorgmedewerkers die in de afgelopen vier weken Covid-19 hebben gehad.

Dat is in lijn met een landelijke norm en zorgt voor maximale bescherming, zegt Kramer. Bovendien heeft het een medische reden. “Het is heel zeldzaam, maar als je mensen op korte termijn na de infectie vaccineert, is er mogelijk een grotere kans op een potentieel gevaarlijke bijwerking.”