Een ode aan de Amsterdammers die stierven bij ramp MH17

Tessa stond bekend om haar heerlijke gevoel voor humor Amnesty International Sascha en Tim. © Eigen foto

Thamsanga Uijterlinde

Rapper Grape (25), voor zijn vrienden 'Thami' en officieel Thamsanqa Uijterlinde, was samen met collegarapper Rustik en producers Sonny Black en Dondersteen deel van rapformatie Bende van Ellende. Hij was met vlucht MH17 onderweg naar het Indonesische Labuan Bajo, waar hij een jaar eerder al was om met gehandicapte bewoners muziek te maken.



Tessa van der Sande

Tessa van der Sande (26) studeerde Oorlogsrecht in Amsterdam en werkte bij Amnesty International. "Tessa was een getalenteerde en veelbelovende mensenrechtenexpert die bekendstond om haar betrokkenheid, haar vriendelijkheid en haar heerlijke gevoel voor humor," schreef de organisatie na haar dood op internet.



Tim Nieburg en Sascha Meijer

Sinds twee jaar hadden Tim (33) en Sascha (24) een relatie, ze waren samen al door Zuid-Amerika gereisd, en zouden nu een maand gaan rondreizen in Indonesië. Samenwonen was de logische volgende stap. "Zij was een schatje, hij was een schatje - ze waren perfect samen," zei een goede vriend van het stel na hun overlijden.



Helen van der Weide-Borgsteede en Frank van der Weide

Hij was ondernemend en humorvol, zij reislustig en bescheiden. Frank heeft na het Cartesius Lyceum gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam en is uiteindelijk terecht gekomen op de IT-afdeling van uitgeverij WPG Uitgevers. Helen was lerares aan openbare basisschool De Cirkel voor groep 6. 'Ook al had ik twaalf jaar geleden les van je, je bent en blijft altijd mijn favoriete juf!' schreef een van haar leerlingen in het condoleanceregister.



Joyce Baay

Joyce Baay (41) had twee grote liefdes: verre reizen en mensen ontmoeten. Maar verre reizen zijn duur. Daarom bedacht ze iets slims: ze nam een vakantiebaan als reisleidster. Zo ging ze naar Italië, deed ze vrijwilligerswerk in Malawi en was ze op donderdag 17 juli 2014 met vlucht MH17 op weg naar Maleisië. "Op haar veertigste verjaardag zei Joyce nog: ik heb zin in het leven," aldus haar zus Babs.