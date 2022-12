Een noodpost voor ongedocumenteerden in Amsterdam is hard nodig: ‘Mensen gaan zelf een beetje dokteren’

Huisarts Wim Willems: ‘Op papier zouden ongedocumenteerden bij elke huisarts terecht moeten kunnen, maar dat gebeurt steeds minder.’ Beeld -

Waarom hebt u zich aangemeld als vrijwilliger?

“Omdat ik het een goed initiatief vind. Ik ben min of meer met pensioen, maar ik wil mijn medische kennis en ervaring graag inzetten. Ik ben jarenlang huisarts geweest in Zuidoost, waar ik veel ongedocumenteerde patiënten zag. Op papier zouden ze bij elke huisarts terecht moeten kunnen, maar dat gebeurt steeds minder. Huisartsen worden al overvraagd. Het declaratiesysteem voor deze zorg is ook ingewikkeld. En het is best een ingewikkelde patiëntengroep.”

Hoe komt dat?

“Allereerst spreken ze niet altijd Nederlands. Als de communicatie niet in het Engels of Frans kan, ben je aangewezen op een tolk, die via een telefoon in de spreekkamer meeluistert. Dat gebeurde bijvoorbeeld veel bij Brazilianen. Verder is de groep vaak niet goed bereikbaar. Het komt ook voor dat ze in een asielprocedure zitten en de huisarts een medisch contactpersoon wordt voor de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Dat levert extra werk op, weet ik.”

Hoe zou u de groep ongedocumenteerde patiënten omschrijven?

“In vergelijking met de ‘normale’ populatie van een huisartsenpraktijk is het aandeel jongeren onder ongedocumenteerden groter, denk ik. Tieners, twintigers, dertigers. Die zie je in de praktijk terug met bijvoorbeeld luchtwegklachten, soa’s of vragen over anticonceptie.”

“Maar je hebt ook veertigers met chronische aandoeningen als diabetes, hart- en gewrichtsklachten. Verder zie je ongedocumenteerde gezinnen, met bijvoorbeeld babykwaaltjes. En er is een groeiende groep ouder wordende ongedocumenteerden, die geen wortels meer heeft met hun thuisland en hier overleeft. Zij gaan ook ouderdomskwalen krijgen: dementie, kanker, vaataandoeningen.”

En dan?

“Dan verwijzen we ze door naar het ziekenhuis, dat ook aanspraak kan maken op een apart geldpotje. Hier is onder meer Amsterdam UMC aangewezen voor deze groep.”

Hebben ongedocumenteerden vaker psychische klachten?

“Het ligt voor de hand dat ze meer stressgerelateerde klachten hebben, maar dat is niet goed in kaart te brengen. We weten niet hoe groot de groep ongedocumenteerden is, dus we weten evenmin welk deel psychische klachten heeft. Mogelijk dat we in de nieuwe post een betere inventarisatie kunnen maken door een betere registratie.”

Klopt het dat deze groep zich in een later stadium bij de huisarts meldt, waardoor de medische problemen vaak ernstiger zijn geworden?

“Dat heb ik van collega’s wel gehoord. Dan was een teenwond als gevolg van suikerziekte bijvoorbeeld al zo ver gevorderd dat amputatie noodzakelijk was. Zelf heb ik niet meegemaakt dat de zorg te hoogdrempelig was en zo medische problemen verergerde.”

“Wat ik wel vaak zag, was dat mensen zelf een beetje aan het dokteren gingen. Dan wisten ze bijvoorbeeld dat ze een verhoogde bloeddruk of een hartritmestoornis hadden, en die bestreden ze dan met pillen die ze via via kregen. De gebruikte dosering klopte dan vaak niet. Ze schoten er niet veel mee op.”

Wat wordt uw functie bij de huisartsenpost op het Osdorpplein?

“Ik zal zelf geen patiënten meer zien, maar ik superviseer de artsen die dat wel doen. Er zullen verschillende medici werkzaam zijn in de praktijk, ik zorg voor de continuïteit in de zorg. Dat er bijvoorbeeld bloedonderzoek wordt gedaan. Dat de uitslag wordt medegedeeld aan patiënten. Dat er recepten worden voorgeschreven. Dat de huisartsenzorg volwaardig is, kortom.”