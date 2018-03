Een nacht op de Leidsegracht: 942 overtredingen

Het is de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 april 2017 en het is nog rustig op de Leidsegracht, maar daar komt snel verandering in. 'Later op de avond verandert het hier in een urban jungle,' vertelt de voice-over.



Gedurende de nacht wordt 17 zeventien keer geparkeerd op een politieplek, rijden in totaal 1350 auto's langs (waarvan zestig procent taxi is), wordt tientallen keren per uur getoeterd, komen verschillende wildplassers in beeld en stoppen 150 auto's in de straat - terwijl hier een stopverbod geldt.



In totaal worden deze nacht 942 overtredingen geteld.



'Onthutsend'

Als het Amsterdamse centrum werkelijk een pretpark is, dan was dat allang gesloten, concludeert Zuurmond in een nieuw rapport over de drukte dat woensdag is gepubliceerd, naar aanleiding van zijn overnachting op de Leidsegracht.



In 2016 had Zuurmond ook al een nacht doorgebracht in de Leidsepleinbuurt, hij sprak toen van een 'onthutsende ervaring'. Nu zegt hij: "Ondanks de inspanningen is de situatie voor bewoners en uitvoerders niet wezenlijk verbeterd."



