‘Een mondkapje op de pont? Wel gód-vér-dómme!’

Vrijwel iedereen accepteert dat op de pont een mondkapje moet worden gedragen. Beeld MARC KRUYSWIJK

Wanneer zet je je mondkapje op? Het is een vraag waar het grootste deel van de pontgangers deze middag mee worstelt. Sommige mensen komen aangefietst met hun maskertje al op, het grootste deel bindt het pas om wanneer ze daar door de stewards op worden gewezen.

Eenmaal op de pont blijft het onwennigheid troef. Een enkeling doet het mondkapje af en hangt het als een slabbetje om de hals. Een andere minderheid heeft duidelijk al ervaring en draagt het maskertje alsof het nooit anders is geweest. Maar de grote groep moet vooral wennen: na maanden van oeverloos mondkapjesnieuws en -trends in de media, moeten ze er nu voor het eerst zelf aan geloven. Ze plukken eraan, verstellen de elastiekjes en een enkeling doet hem hoestend even opzij.

‘Niet lekker’

Shamilla bijvoorbeeld, 22 jaar en met een strak bevestigde hoofddoek om, is aan het worstelen. “Hij zit gewoon niet lekker, blijft dat zo?” Ze plukt aan het mondkapje dat ze zojuist op CS heeft gekocht. “Ik dacht dat wij met een hoofddoek wel wat gewend waren, maar zo’n maskertje voor je mond en neus is iets heel anders.”

Het is gestaag druk op de pont tussen CS en de Buiksloterweg: de pontstewards hoeven halverwege de middag niet één keer mensen toegang tot de pont te weigeren omdat ie al te vol zit. Het is echter de eerste dag dat in het openbaar vervoer, en daarmee ook op de ponten, een mondkapje verplicht is.

Veel mensen moeten nog een beetje wennen aan een mondkapje. Beeld MARC KRUYSWIJK

Handelsgeest

Eerste inschatting: een best aanzienlijk deel heeft niet echt zitten opletten. Vrij veel mensen die het IJ over willen, moeten eerst een mondkapje kopen. Dat kan bij de doktersdienst en apotheek op het station waar je drie maskers voor zes euro hebt. Maar als die honderd meter je te ver is, kan je ook maskers kopen bij de 14-jarige Julian: voor drie euro krijg je van hem één wegwerpmondkapje. “Ik heb ingekocht voor één euro, dus ik verdien er prima mee. Ik sta hier nog maar net en ik heb er al een stuk of twintig verkocht.”

Vooralsnog laten de stewards echter iedereen toe die ook maar iets voor zijn mond weet te binden. Jason Vervaat (18) knoopt een trainingsbroek om zijn hoofd en mag doorrijden. De steward: “Vanaf morgen gaan we wat strenger doen hoor.”

De 14-jarige Julian verdient goed aan de verkoop van mondkapjes. Beeld MARC KRUYSWIJK

‘ Wel gód-vér-dómme!’

De meeste mensen ondergaan de nieuwe ov-regels gedwee. Behalve een iets oudere man die in Noord komt aangescheurd en wordt tegengehouden. De steward verwijst hem voor een mondkapje naar het kioskje tegenover de pontaanlanding. “Wel gód-vér-dómme!” Reageert hij alsof hem ik weet niet wat wordt aangedaan. “Op de heenweg vanmorgen mocht ik ook zonder kapje de pont op en nu niet? Wat is jouw naam? Wie is je chef?”

De steward krijgt een ijzige rust over zich, laat al het getier over zich heen komen en wijkt gelukkig geen centimeter. Later: “Tja, als je denkt dat je je zin krijgt als je gaat lopen schreeuwen, dan ben je bij mij aan het verkeerde adres.”

Symboolmaatregel

Maar in zijn algemeenheid verloopt deze middag rustig en beheerst. Hoewel het de vraag is of de wegwerpkapjes ook echt worden weggeworpen: vrijwel iedereen vouwt het maskertje na gebruik op en stopt het in een zak. Zoals een pontganger zegt: “Het is een beetje een symboolmaatregel, lijkt me. Ik draag een maskertje, maar helemaal nu de ponten niet propvol zitten, is het eigenlijk een beetje onzin.”