Een miljard dollar? Zelfs de topman van Messagebird begrijpt er niks van

Robert Vis, topman van Messagebird. Beeld Bloomberg via Getty Images

Ping, daar komt een felicitatie binnen van een grote concurrent. Het Amsterdamse techbedrijf Messagebird heeft zich met de overname woensdag van de Amerikaanse branchegenoot Sparkpost op de kaart gezet, ook buiten de techwereld. “Het is een compleet gekkenhuis,” zegt topman Robert Vis, die bijna constant nieuwe berichten binnenkrijgt. “Dit lees je in boekjes over hoe je moet zaken doen; nu doen we het zelf.”

Waar Messagebird groot is in het verzorgen van zakelijk berichtenverkeer via sms en allerhande berichtendiensten en sociale media, is overnameprooi Sparkpost megagroot op het gebied van zakelijke mailtjes. Ruwweg 40 procent van alle zakelijke mail - tussen de vier en vijf biljoen mailtjes - gaat via de systemen van het bedrijf uit Columbia, Maryland.

Voor Messagebird is de aankoop ook een beslissende sprong naar de VS. “We zijn vrij natuurlijk tot elkaar gekomen. We hadden al een partnerschap met Sparkpost en zitten in dezelfde markt. In december, januari zijn we gaan brainstormen over onze Amerikaans aanwezigheid.”

Ook een ‘bird’

“Daar kwam uit dat we samen een betere service aan onze klanten kunnen leveren dan apart in een partnerschap. Wij bieden een oplossing voor hun klanten die naast mail nu ook onze kanalen, sms, sociale media, chat en video, erbij krijgen. Andersom huren veel van onze klanten nog maildiensten elders; dat hoeft ook niet meer.”

“Doorslaggevend was dat de cultuur vergelijkbaar is. Sparkpost is 21 jaar geleden opgericht maar heeft zich net als wij ook de eerste 10 jaar zelf gefinancierd. Ons dna komt overeen. George Schlossnagle, de oprichter, zei net toen hij zich aan onze medewerkers presenteerde dat hij nu ook een ‘bird’ wordt.”

De overname ging razendsnel. “We zijn met een prijs gekomen, onder voorbehoud van financiering, net als met hypotheek. Daar hadden we maar 30 dagen voor. Dat ging makkelijker dan veel mensen denken. We hebben een webinar georganiseerd voor investeerders die wíj hadden uitgekozen. We gaven hen de mogelijkheid om in deze overname te investeren. Dat klinkt on-Nederlands arrogant, maar we konden niet anders vanwege die korte termijn.”

De tactiek leverde een investering van in totaal een miljard dollar (830 miljoen euro) op, de grootste ooit in de Europese tech. “Het is een gekke wereld. Het ging helemaal los, we moesten er zelf een rem op zetten. Daar spreekt de tijdsgeest uit, maar ook dat investeerders ons en Sparkpost vertrouwen. “

“Geld is gratis op dit moment, met de lage rente en beroerde investeringsklimaat elders. Maar het is echt niet zo dat we deze overname doen omdat nu veel geld beschikbaar is, het is andersom. We blijven financieel super conservatief en heel erg nuchter Nederlands.”

Nederlandse tech

“Dat is raar om te zeggen over een miljard dollar. Als ik dit soort bedragen lees, denk ik ook: waar gaat het over? Wat ons betreft niet over die cijfertjes. Voor ons is het belangrijkst dat we er een wereldproduct op het gebied van email en 250 knappe koppen bijkrijgen. De grootste aanbieder van zakelijke mail, met klanten als Apple en LinkedIn kopen, is een droom.”

Dat Nederlanders nu Amerikaanse techgiganten overnemen lijkt de omgekeerde wereld. “Als Europees bedrijf wilden we nu eens de andere kant van de Oceaan een tik geven. Het is onderbelicht hoe belangrijk de rol van de Nederlandse techsector in de wereld eigenlijk is.”

De komende tijd wordt gebruikt om de twee bedrijven - en drie andere recente aankopen - in elkaar te schuiven. “Ik geloof er niet in om overnames apart te houden. Het wordt een volledige integratie. We maken daar als management geen plannen voor, dat doen de teams zelf. Als integratie niet werkt voor klanten, dan gebeurt het niet.”

Ondanks de overnamegolf sluit Vis nieuwe aankopen niet uit. “We hebben genoeg kapitaal. De markt gaat nu heel snel. Covid heeft iets geaccelereerd dat moeilijk is te stoppen. Er werken steeds meer mensen vanuit huis, die contact moeten houden met hun bedrijven en de klanten waar wij een rol in kunnen spelen. Dat is niet meer te stoppen.”